Teismas: R. Šimaitis „Facebook“ įrašu pažemino S. Malinausko garbę ir orumą

Kaip pranešė civilinę bylą išnagrinėjusi teisėja, Erika Zablockaja, S. Malinausko ieškinys buvo patenkintas iš dalies.
Teismas pripažino, kad R. Šimaitis, 2025 m. rugsėjį „Facebook“ paskelbęs įrašą, kuriame užsiminė, kad neva S. Malinauskas galėjo būti tvirkinamas, pažemino minėto tinklaraštininko garbę ir orumą.
„Teismas taip pat nusprendžia priteisti ieškovui S. Malinauskui iš atsakovo R. Šimaičio 500 eurų neturtinės žalos“, – paskelbė teisėja.
Likusi S. Malinausko ieškinio dalis nebuvo tenkinta – teismas nesutiko, kad R. Šimaičio įrašas „Facebook“ yra teiginys. Teisėjos vertinimu, tai buvo nuomonė. Tiesa, kaip pakartojo E. Zablockaja, šia nuomone buvo pažeminta S. Malinausko garbė ir orumas.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Į teismą S. Malinauskas su ieškiniu kreipėsi dėl šio R. Šimaičio „Facebook“ įraše paskelbtų teiginių: „Kai kurie spėliojo, kad vaikystėje galėjo būti tamsių paslapčių, gal net itin jautrių traumų, susijusių su artimaisiais, galbūt net būta tvirkinimo atvejų“.
Civilinę bylą išnagrinėjusi teisėja E. Zablockaja teigė, jog teismas šią informaciją įvertino ne kaip teiginius, o kaip nuomonę.
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„Teismas priėjo išvados, kad tai yra ne teiginys, o nuomonė, kadangi iš esmės pagal pačią konstrukciją pats ginčo įrašas pateiktas ne kaip neginčytinas teiginys, bet su abejonėmis, klausimais, dvejonėmis. Teismas negalėjo spręsti, kad atsakovas (R. Šimaitis – ELTA) turi neginčijamų įrodymų apie tai, kad ieškovas (S. Malinauskas – ELTA) buvo vaikystėje tvirkinamas“, – aiškino teisėja.
R. Šimaitis anksčiau teisme aiškino, kad jo įrašas „Facebook“ apie S. Malinauską ir jo šeimą yra reakcija į tinklaraštininko skelbtą informaciją apie tuometinio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus tėvą. Tuomet S. Malinauskas paskelbė vaizdo įrašą iš laidos „Farai“, kuriame neva užfiksuotas galimai neblaivus, sumaištį degalinėje sukėlęs I. Adomavičiaus tėvas.
Visgi, teismo manymu, R. Šimaičio pasirinkta kritikavimo ar reakcijos į S. Malinausko pareiškimus priemonė, tai yra įrašas „Facebook“ su užuomina apie seksualinį smurtą, nėra pateisinama.
„Jeigu tai būtų kritika, ji turėtų būti atitinkanti tam tikrus reikalavimus, ji neturėtų būti įžeidžianti“, – teigė E. Zablockaja.
Teismo vertinimu, R. Šimaičio įrašas „Facebook“ nesuderinamas su saviraiškos laisve.
„Teismo nuomone, tai peržengia objektyvios kritikos ribas“, – pažymėjo teisėja.
Pasak E. Zablockajos, nors, teismo vertinimu, R. Šimaičio įrašas „Facebook“ yra nuomonė, ji visgi buvo neetiška, įžeidžianti.
„Teismas nurodė, kad išsakyta nuomonė ginčo įraše negali būti laikoma turinti pakankamo pagrindo, sąžininga ar etiška, atitinkanti galimos kritikos ribas. Priešingai, skelbiant įrašą apie asmenį, apie vaikystėje patirtą jo tvirkinimą, tai yra nusikaltimą iš jo artimųjų pusės, (tokia nuomonė – ELTA) yra įžeidžianti ir žeminanti asmens garbę ir orumą“, – aiškino teisėja.
S. Malinauskas buvo prabilęs apie ataką prieš jį
S. Malinauskas socialiniame tinkle „Facebook“ jau pernai lapkritį skelbė patyręs puolimą prieš save ir savo šeimą. Tinklaraštininkas užsiminė, kad R. Šimaitis išvadino jo tėvą KGB agentu, skelbė, neva tinklaraštininkas savo tėvo buvo tvirkintas.
Dėl minėtų R. Šimaičio įrašų „Facebook“ S. Malinauskas kreipėsi į teismą su civiliniu ieškiniu prašydamas teismo pripažinti, kad visuomenininko įrašai socialiniame tinkle neatitinka tikrovės, žemina garbę ir orumą. Taip pat tinklaraštininkas siekė, kad jam būtų priteista 1 tūkst. eurų neturtinė žala.
S. Malinauskas teisme anksčiau minėjo, kad teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą dėl R. Šimaičio paskelbtų teiginių.
Pats R. Šimaitis su S. Malinausko ieškiniu nesutiko. Jis tvirtino, kad jo įraše nėra teiginių apie tinklaraštininko tvirkinimą. Pasak visuomenininko, jo įrašas tebuvo retorinės polemikos, absurdo retorikos išraiška.