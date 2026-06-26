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TS-LKD vasaros pabaigoje organizuos atvirus kandidatų į Kauno merus rinkimus (1)

2026 m. birželio 26 d. 12:18
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumas pritarė kandidatų į Kauno miesto merus atvirų rinkimų organizavimui. Kaip teigia partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, atviri rinkimai Kaune suteiks partiečiams ir politinės jėgos rėmėjams patiems pasakyti, kokį kandidatą į miesto vadovus.
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„Nuolat lankydamasis Kaune matau šio miesto potencialą, aktyvius jo žmones ir bendruomenes. Strategine prasme vertinu Kauno miestą kaip galimą tvirtovę, iš politinės perspektyvos, turime susigrąžinti kauniečių pasitikėjimą. Todėl atviri rinkimai, kai bus girdimi ne tik mūsų bendruomenės nariai, bet ir TS-LKD nepriklausantys Kauno miesto žmonės, duos tam tikrą didelį startą savivaldos rinkimams šiame mieste. Kaunui reikia mero, kuris kurtų konstruktyvią, vakarietišką miesto kryptį, be populizmo ir saitų Lietuvai nedraugiškose valstybėse“, – TS-LKD pranešime žiniasklaidai cituojamas L. Kasčiūnas.
Pagal numatytą tvarką kandidatų kėlimas Kauno TS-LKD skyriuose vyks iki liepos 20 d., kandidatų tvirtinimas – iki liepos pabaigos.
Partijos rėmėjų registracija numatyta rugpjūčio 8–20 d., patys rinkimai bus vykdomi rugpjūčio 29–30 dienomis Kaune.
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