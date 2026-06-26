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VSAT: Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 20 migrantų

2026 m. birželio 26 d. 07:58
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 20 neteisėtų migrantų.
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Su migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pasienio pareigūnai ketvirtadienį į savo šalį neįleido 21 migranto.
Lenkijos pareigūnai trečiadienį, kaip ir pirmadienį bei antradienį, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 849.
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Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
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