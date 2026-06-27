„Susitikime su regiono valstybių vadovais planuojama aptarti regiono saugumo situaciją, NATO rytinio flango stiprinimą, paramą Ukrainai, transatlantinių santykių perspektyvas bei pasirengimą artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Daug dėmesio bus skiriama Europos Sąjungos rytinės sienos saugumo stiprinimo iniciatyvoms ir bendriems regioniniams gynybos projektams“, – pranešė Prezidentūra.
Kiek anksčiau interviu LNK „Žinioms“ šalies vadovas sakė, kad tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui, jis sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jei šios valstybės išreikštų pageidavimą Lietuvos tarpininkavimui.
Jis sakė šeštadienį vyksiantis į šiaurės Lenkiją, Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti ir neformalioje aplinkoje.
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„Pasikabėsime apie šį klausimą, kuris man yra labai svarbus“, – sakė G. Nausėda.
Pasak jo, kol kas abi šalys deklaruoja norą spręsti diplomatinį konfliktą be tarpininkų, savo pastangomis.
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„Tokį girdėjau Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio pareiškimą. Bet jeigu abi šalys prieitų išvados, kad reikalingas tarpininkas, jeigu toks pageidavimas bus išreikštas, aš tikrai pasirengęs tai daryti“, – teigė Lietuvos vadovas.
Per apsilankymą savaitgalį Lenkijoje G. Nausėda sakė norįs daugiau išgirsti iš paties K. Nawrockio, kokia buvo šio konflikto genezė ir ką galima padaryti, kad ši situacija normalizuotųsi.
Pasak prezidento, Gdanske šią savaitę vykusioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko aiškiai signalizavo, kad nori užglaistyti šį konfliktą,
„Praeitis svarbu, bet ypatinga svarbi dabartis, kai tęsiasi agresiją prieš Ukrainą“, – sako G. Nausėda.
ELTA primena, kad K. Nawrockis birželio 20 dieną paskelbė nusprendęs atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo erelio ordiną. Jis sakė, kad lenkai žino, kas yra karas ir ką reiškia Rusijos grėsmė, kartu pabrėždamas, jog „lenkai turi savo kantrybės ribą, ir ta riba buvo peržengta“.
Po K. Nawrockio sprendimo V. Zelenskis paskelbė paštu grąžinęs ordiną Lenkijos prezidentui. Ukrainos vadovas užtikrino, kad jo šalis ir toliau yra atvira visoms prasmingoms bendradarbiavimo formoms su savo partneriais.
Po to aukščiausius Lenkijos valstybinius apdovanojimus grąžino Ukrainos Prezidento kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas, Ukrainos ambasadorius Lenkijoje Vasylis Bodnaras, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, kadencijas baigę prezidentai Leonidas Kučma, Viktoras Juščenko, Petro Porošenko ir buvęs ministras pirmininkas Volodymyras Groysmanas.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad prezidento K. Nawrockio sprendimas atimti iš Ukrainos prezidento Baltojo erelio ordiną yra naudingas Maskvai ir šokiravo sąjungininkus.
V. Zelenskis papiktino kaimyninės Lenkijos prezidentą nusprendęs vienam kariniam daliniui suteikti Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) garbės vardą. Antrojo pasaulinio karo metais UPA dalyvavo lenkų žudynėse.
Ukraina laiko UPA patriotine organizacija. Tačiau Lenkija ne kartą ragino kaimynę pripažinti UPA vaidmenį per žudynes Voluinės regione, dabartinėje šiaurės vakarų Ukrainoje. Po daugelio metų abi šalys praėjusiais metais vėl pradėjo ekshumuoti kūnus toje zonoje.
Gitanas NausėdaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Radoslawas Sikorskis
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