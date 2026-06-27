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Konservatorius dėl migracijos kaltinantis V. Sinica įgėlė L. Kasčiūnui: „Reikia pastebėti dvilypumą“
2026 m. birželio 27 d. 12:00
Vilius Narkūnas
Lrytas Premium nariams
Interviu
Imigraciją kritikuojantis ir apie galimas jos grėsmes kalbantis „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica pripažįsta bijantis, jog jo politinė jėga gali tapti vieno klausimo partija.
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Vytautas Sinica
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