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Konservatorius dėl migracijos kaltinantis V. Sinica įgėlė L. Kasčiūnui: „Reikia pastebėti dvilypumą“

2026 m. birželio 27 d. 12:00
Vilius Narkūnas
Lrytas Premium nariams
Interviu
Imigraciją kritikuojantis ir apie galimas jos grėsmes kalbantis „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Sinica pripažįsta bijantis, jog jo politinė jėga gali tapti vieno klausimo partija.
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