Lietuva siunčia gelbėtojų ir medikų komandas į žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelą

Sprendimą dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos suteikimo sekmadienį priims Vyriausybė.
Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos LERT komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai.
Į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuota įranga ir kiti būtini ištekliai. Tarp svarbiausios įrangos – akustiniai ir seisminiai detektoriai, termovizoriai, georadarai ir paieškos kameros, leidžiančios aptikti žmones po griuvėsiais, taip pat hidraulinė ir pneumatinė gelbėjimo įranga, skirta juos išlaisvinti, šeštadienį pranešė Vyriausybės komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius.
Venesueloje suniokoti ištisi kvartalai: pagalbą siunčia tarptautinė bendruomenė
Venesueloje darbuosis Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Ottalia ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų, jos yra apmokytos asmenų paieškos ir gali aptikti dingusius žmones, taip pat ir po įvairių nelaimių atsidūrusius po griuvėsiais.
Po dviejų galingų (7,2 ir 7,5 balo) bei pasikartojančių žemės drebėjimų Venesueloje skaičiuojamos didelės netektys ir nuostoliai – žuvo šimtai žmonių, tūkstančiai sužeistų, dingusių be žinios, po griuvėsiais vis dar gali būti įstrigusių asmenų. Tarptautinė bendruomenė mobilizuoja paieškos ir gelbėjimo pajėgas, siekdama išgelbėti kuo daugiau gyvybių.
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Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – tarptautinės pagalbos teikimo komandą (LERT) ir Ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistus (angl. Emergency Medical Team, EMT).
„Kai žmonės atsiduria nelaimėje, negalime likti abejingi. Lietuva prisideda prie tarptautinės pagalbos misijos ir siunčia tuos, kurie gali padėti gelbėti gyvybes. Mūsų medikai ir gelbėtojai vyksta atlikti labai svarbios misijos, todėl nuoširdžiai dėkoju kiekvienam iš jų už ryžtą, profesionalumą ir pasiaukojimą. Tai dar kartą parodo, kad solidarumas nėra tik žodis – jis matuojamas konkrečiais darbais“, – sako laikinoji premjerė Inga Ruginienė.
„Kai stichinė nelaimė nusineša gyvybes, o po griuvėsiais lieka įstrigę žmonės, svarbiausia yra greita, profesionali ir koordinuota pagalba. Todėl į Venesuelą siunčiame mūsų pareigūnus – ugniagesius gelbėtojus ir VSAT kinologus, pasirengusius dirbti sudėtingiausiomis sąlygomis ir gelbėti žmonių gyvybes. Didžiuojamės Lietuvos pareigūnų profesionalumu, patirtimi ir pasiryžimu padėti tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Tai dar kartą patvirtina, kad nelaimės akivaizdoje solidarumas neturi sienų, o Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų gelbėti gyvybes „, – sako laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einantis ministras Vladislavas Kondratovičius.
EMT komandą sudaro 20 specialistų – 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 logistai iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Venesuelą pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys.
Lietuvos EMT – tai pagal tarptautinius Pasaulio sveikatos organizacijos standartus parengta komanda, skirta veikti ekstremalių situacijų metu Lietuvoje ir už jos ribų. Ji gali savarankiškai veikti nepertraukiamai, išskleisti bazinę stovyklą ir veikti kaip mobili klinika, teikianti skubiąją medicinos pagalbą, atliekanti pacientų kategorizavimą, stabilizavimą, diagnostiką ir užtikrinanti tolesnį pacientų gydymo tęstinumą.
„Į Venesuelą išvyksta aukščiausius Pasaulio sveikatos organizacijos standartus atitinkanti, oficialiai sertifikuota Lietuvos medikų ir logistų komanda – esame pasiruošę reaguoti operatyviai, profesionaliai ir padėti tada ir ten, kur pagalba yra kritiškai svarbi. Neįkainojama patirtis, kurią mūsų specialistai sukaupė dirbdami po žemės drebėjimo Turkijoje, šiandien leidžia tarptautinę pagalbą teikti jau visiškai kitame kokybiniame lygmenyje. Ši misija dar kartą įrodo, kad Lietuvos sveikatos sistema ir jos dalyviai turi aukščiausią institucinį pasirengimą, geba akimirksniu mobilizuoti pajėgas ir užtikrinti sklandų bei savarankišką veiksmų koordinavimą ekstremalių globalių krizių sąlygose“, – sako laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti Marija Jakubauskienė.
Gelbėtojai ir medikai sekmadienį išvyksta į Vokietiją, o iš ten kartu su Vokietijos karinių oro pajėgų orlaiviais bus skraidinami į Venesuelą.
Lietuvos kariuomenė užtikrins komandos ir įrangos nugabenimą iki Vokietijos. Prie operacijos įgyvendinimo reikšmingai prisidėjo krašto apsaugos ministras, asmeniškai suderinęs su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu, kad Lietuvos specialistai būtų transportuojami Vokietijos karinių oro pajėgų orlaiviais kartu su šios šalies gelbėjimo pajėgomis.
„Lietuva visada yra pasirengusi prisidėti prie tarptautinių humanitarinių operacijų, kai pagalbos labiausiai reikia. Dėkoju Vokietijos gynybos ministrui už glaudų bendradarbiavimą ir parodytą solidarumą – mūsų gelbėtojai į misiją vyks kartu su Vokietijos komanda, todėl jiems bus suteikta reikalinga parama. Lietuvos kariuomenė užtikrins sklandų mūsų specialistų ir jų įrangos pervežimą, kad jie kuo greičiau galėtų pradėti gelbėti žmonių gyvybes“, – pažymi laikinai einantis pareigas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Komandų aprūpinimui taip pat skiriami būtini resursai, įskaitant maisto davinius ir kitus veiklai reikalingus išteklius.
Tarptautinė pagalba Venesuelai koordinuojama per Europos Komisijos reagavimo į nelaimes koordinavimo centrą (ERCC), užtikrinant efektyvų skirtingų šalių pajėgų veikimą.
Lietuva, pasitelkiant valstybės diplomatines atstovybes ir kitas institucijas, taip pat tęsia bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, dėl bendrų paieškos, gelbėjimo ir skubiosios medicinos pagalbos veiksmų stiprinimo.
Misijos trukmė priklausys nuo situacijos Venesueloje, poreikių vietoje ir tarptautinės operacijos vystymosi. Sprendimai dėl komandų buvimo trukmės bus priimami įvertinus saugumo, humanitarinius ir operacinius aspektus.
Lietuvos gelbėjimo ir pagalbos misijos veiklą koordinuoja Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinis krizių valdymo centras.
ELTA primena, kad penktadienį paskelbtais duomenimis, per Venesueloje įvykusį žemės drebėjimą žuvo 920 žmonių, o dešimtys tūkstančių yra dingę be žinios. Prie lėtai vykstančios paieškos operacijos prisijungė tarptautinės gelbėtojų komandos.
Be žinios dingo daugiau nei 50 tūkst. žmonių, naujienų agentūrai AFP sakė Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitarinių reikalų klausimais ir nepaprastųjų situacijų pagalbos koordinatorius Tomas Fletcheris.
Trečiadienio vakarą du galingi žemės drebėjimai įvyko vienas po kito nepraėjus nei minutei. Dėl jų Venesuelos šiaurėje griuvo pastatai.
7,2 ir 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai labiausiai nuniokojo pajūrio La Gvairos miestą, esantį netoli sostinės Karakaso.
JT humanitarinė agentūra OCHA pranešė, kad mobilizuojamos paieškos ir gelbėjimo komandos mažiausiai iš 17 šalių, kurios padės ieškoti išgyvenusiųjų.
Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos ir Meksikos gelbėtojai jau yra nelaimės vietoje.
Penktadienį JAV paskelbė siunčianti 250 gelbėtojų, įskaitant tris specialias paieškos ir gelbėjimo grupes su šunimis, apmokytais surasti po griuvėsiais įstrigusius žmones.
Tai buvo stipriausi žemės drebėjimai nuo 1900 m., kai Venesueloje įvyko 7,7 balų stiprumo žemės drebėjimas.