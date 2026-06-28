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FNTT vadovas tiesiai šviesiai – apie tyrimus dėl aukštų politikų ir ar yra patyręs spaudimą
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2026 m. birželio 28 d. 12:07
Lrytas Premium nariams
Lietuvą sudrebino ne vienas FNTT tyrimas, nuplėšęs net ir aukštų politikų kaukes. Paties įvairiausio politinio spektro: nuo konservatorių ir socialdemokratų iki „Nemuno aušros“.
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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
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