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FNTT vadovas tiesiai šviesiai – apie tyrimus dėl aukštų politikų ir ar yra patyręs spaudimą (1)

2026 m. birželio 28 d. 12:07
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Lietuvą sudrebino ne vienas FNTT tyrimas, nuplėšęs net ir aukštų politikų kaukes. Paties įvairiausio politinio spektro: nuo konservatorių ir socialdemokratų iki „Nemuno aušros“.
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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)Rolandas KiškisIššifruoti esmę su Dovydu Pancerovu
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