Tai numatančius Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimus įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su kitais parlamento socialdemokratais, „Nemuno aušros“ frakcijos ir Mišrios parlamentarų grupės nariais.
Pasak projekto iniciatorių, jam pritarus, įstatyme bus įtvirtintas „vienas autentiškas, baltų genčių paveldą atspindintis regiono pavadinimas“, suderintas su krašto bendruomenės ir Etninės kultūros globos tarybos pozicija.
„Istoriškai Sūduvos vardas yra lietuviškas ir gerokai senesnis už Suvalkijos pavadinimą. Apskritai, aš manau, kad turėtume stiprinti ir susigrąžinti į kasdienę vartoseną tuos mūsų krašto pavadinimus, kurie kilo būtent iš Lietuvos istorijos, o ne buvo įtvirtinti carinės Rusijos laikais“, – Eltai sakė J. Olekas.
Susiję straipsniai
Galiojančiame įstatyme vienas iš penkių Lietuvos etnografinių regionų įvardijamas dvejopu pavadinimu – „Suvalkijos (Sūduvos)“.
„Pavadinimas „Suvalkija“ yra vėlyvos, administracinės kilmės – jis siejamas su XIX a. Suvalkų gubernija ir neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo. Istoriškai autentiškas ir baltų genčių palikimą atspindintis krašto vardas yra Sūduva“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame pažymima, kad Sūduvos vardo istorinę svarbą yra pripažinęs ir pats Seimas.
2021 m. gegužės mėnesį priimtame nutarime, kuriuo 2022 -ieji metai buvo paskelbti Sūduvos metais, pažymėta, kad Sūduvos vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Klaudijaus Ptolemėjaus apie 150 metus parašytame veikale „Geografija“, jog 1422 m. Melno taikos sutartimi Sūduvos kraštas visam laikui prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Šiame dokumente taip pat įvertinta Sūduvos reikšmė XIII–XIV a. valstybės formavimuisi, lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės stiprinimui, knygnešystei, tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais.
Įstatymo pataisas inicijavo Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba, kuri dar 2025 m. nutarė savo atstovaujamo etnografinio regiono pavadinime vartoti tik Sūduvos vardą, o krašto žmones vadinti sūduviais.
Šiuo metu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme etnografinis regionas įvardijamas „Suvalkijos (Sūduvos)“ pavadinimu, greta kitų regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos.
SuvalkijaSūduvaJuozas Olekas
Rodyti daugiau žymių