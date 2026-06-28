M. Sinkevičius apie planus normalizuoti santykius su Kinija: yra parengti keli scenarijai

„Namų darbai yra atlikti ir yra parengti, man atrodo, keli scenarijai – kaip mes, kaip valstybė, turėtume ir galėtume elgtis. Klausimas, ar bus norima kažkaip elgtis, ar vis tik bus norima išlaikyti nepakitusią situaciją“, – LRT televizijai teigė M. Sinkevičius.
„Manau, kad per šiuos likusius metus – per vasarą ir rudenį – mes turbūt turėsime vienokius ar kitokius, galbūt baigtinius atsakymus“, – pridūrė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis.
Kaip skelbta, socialdemokratų, demokratų „Vardan Lietuvos“ bei „valstiečių“ parengtame naujosios koalicinės sutarties tekste, su kuriuo susipažino ELTA, vienas iš išskiriamų siekių – normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija.
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Santykiai pašlijo 2021 m.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
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Dėl to 2022 m. vasarį Europos Komisija (EK) pateikė skundą Kinijai Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) – ES teigė, kad šalis taiko diskriminacinę prekybos praktiką Lietuvos atžvilgiu, nes prekybos ribojimai, įvesti neva dėl higienos priežasčių, Lietuvos eksportą tais metais sumažino 80 proc.
Visgi pernai gruodį ES nusprendė atsiimti skundą iš PPO.
Tvyrant įtampai tarp Vilniaus ir Pekino, Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat oficialiai pažemino diplomatinių santykių su Lietuva lygį.
Tiesa, pastaruoju metu tarp politikų atsinaujino diskusijos apie Lietuvos užsienio politikos sprendimus Kinijos atžvilgiu – apie poreikį šiltinti santykius su šia šalimi kalba dalis socialdemokratų, o premjerė Inga Ruginienė užsiminė apie galimybę keisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą ir ją pavadinti Taipėjaus vardu.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad mato galimybę Lietuvai atstatyti diplomatinius santykius su Kinija laikinųjų patikėtinių lygiu, jei to norėtų ir Pekinas.