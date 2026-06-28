V. Vitkauskas: neturime duomenų apie Venesueloje per žemės drebėjimą nukentėjusius Lietuvos piliečius

„Pagal mūsų informaciją, yra du Lietuvos piliečiai Venesueloje dabar, kurie turi tam tikrą ryšį su Lietuva. Iš viso yra užregistruoti 143 Lietuvos piliečiai, kurie ar laikinai, ar reziduoja Venesueloje. Bet kol kas konkrečių duomenų, kad būtų Lietuvos pilietis nukentėjęs, neturime“, – sekmadienį per spaudos konferenciją, skirtą palydėti į Venesuelą išvykstančius Lietuvos gelbėtojus, sakė jis.
Sekmadienį į gelbėjimo misiją Venesueloje išvyksta Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su šunimis, medikai.
Pasak V. Vitkausko, misija labai svarbi. Iš Europos šalių Lietuva yra devintoji, siunčianti pajėgas į žemės drebėjimų nuniokotą Pietų Amerikos valstybę.
Ypatingas momentas: Vilniuje – pagalbos Venesuelai misijos narių išlydėjimas
Mūsų šalies misija, jo žodžiais, unikali tuo, kad siunčiami ir gelbėtojai, ir medikai.
„Labai džiugu, kad mes turime du pajėgumus, kuriuos taip greitai sugebame suakumuliuoti. Nes šitose operacijose yra svarbiausia greitis. Faktiškai nuo ketvirtadienio jau buvo pirminės mintys, kaip mes galėtume prisidėti, buvo politinis pritarimas tam tikras išreikštas ir matome, per dvi dienas organizuotas įspūdingas toks logistinis veiksmas“, – spaudos konferencijoje kalbėjo NKVC vadovas.
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Vyriausybė pritarė gelbėjimo misijai
Sekmadienį neeilinio nuotolinio posėdžio metu Vyriausybė nusprendė suteikti civilinės saugos pagalbą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Venesuelai. Į šią šalį išvyks mūsų šalies gelbėtojų ir medicinos pagalbos komandos.
Lietuva į žemės drebėjimo nuniokotą šalį nusprendė siųsti paieškos ir gelbėjimo (LERT) ir Ekstremalių situacijų medicinos (EMT) komandas. Iš viso į Venesuelą vyks 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga.
Ypatingas momentas: Vilniuje – pagalbos Venesuelai misijos narių išlydėjimas
LERT komandą sudaro 20 ugniagesių gelbėtojų, specializuotų darbui griuvėsiuose, du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis, du greitosios medicinos pagalbos medikai.
Vyriausybės kanceliarija nurodė, kad Į misiją parengta apie 6 tonas sverianti specializuota įranga ir kiti būtini ištekliai. Tarp svarbiausios įrangos – akustiniai ir seisminiai detektoriai, termovizoriai, georadarai ir paieškos kameros, leidžiančios aptikti žmones po griuvėsiais, taip pat hidraulinė ir pneumatinė gelbėjimo įranga, skirta juos išlaisvinti.
Venesueloje darbuosis Vilniaus ir Pagėgių pasienio rinktinėse tarnaujančios belgų aviganės 4 metų Ottalia ir 6 metų Harpija. Be kitų sugebėjimų, jos yra apmokytos asmenų paieškos ir gali aptikti dingusius žmones, taip pat ir po įvairių nelaimių atsidūrusius po griuvėsiais.
EMT komandą sudaro 20 specialistų – 15 medikų iš įvairių šalies sveikatos įstaigų ir 5 logistai iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Venesuelą pasieks ir apie 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys.
Misijos dalyviai sekmadienį vyks į Vokietiją, o iš ten kartu su Vokietijos karinių oro pajėgų orlaiviais bus skraidinami į Venesuelą.
Dešimtys tūkstančių dingusių be žinios
Jungtinių Tautų (JT) skaičiavimais, du žemės drebėjimai Venesueloje, per kuriuos žuvo 1 430 žmonių, o dešimtys tūkstančių laikomi dingusiais be žinios, galėjo paveikti beveik septynis milijonus žmonių.
„Iki 6,76 milijono žmonių galėjo nukentėti nuo birželio 24 d. Venesuelą ištikusių niokojančių žemės drebėjimų“, – teigiama JT Tarptautinės migracijos organizacijos pranešime.
Jame taip pat nurodoma, kad šie skaičiai pagrįsti turimais gyventojų skaičiaus ir padarytos žalos duomenimis, o vien Venesuelos sostinėje Karakase nukentėjusių žmonių skaičius siekia iki dviejų milijonų.
Trečiadienio vakarą du 7,2 ir 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai Venesuelos šiaurėje labiausiai nuniokojo pajūrio La Gvairos miestą, esantį netoli Karakaso.
JT humanitarinė agentūra OCHA pranešė, kad mobilizuojamos paieškos ir gelbėjimo komandos mažiausiai iš 17 šalių, kurios padės ieškoti išgyvenusiųjų.
VenesuelaKrizių valdymo centrasVilmantas Vitkauskas
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