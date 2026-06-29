A. Kandrotas-Celofanas nuotoliniu būdu dalyvauja teisme Vilniuje

„Antanas Kandrotas dalyvauja nuotoliniu būdu“, – posėdžio pradžioje paskelbė teismo sekretorė.
Ekrane buvo matomas A. Kandrotas-Celofanas. Kaltinamasis bandė bendrauti su teismo salėje esančiais žiniasklaidos atstovais, ragino juos pasidomėti, kiek policijai kainavo jo paieška.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešoje vietoje trenkęs visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
Pastarąjį kartą teismas minėtą bylą buvo atvertęs balandžio 22 dieną.
Gegužės pradžioje paaiškėjo, kad A. Kandrotas-Celofanas išvyko į Baltarusiją.
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Lietuvos apeliacinis teismas kitoje baudžiamojoje byloje birželio 11 d. A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis jos neatlieka, nes, kaip minėta, yra išvykęs. Policija buvo paskelbusi vyro paiešką Lietuvoje, žadėjo skelbti ir tarptautinę paiešką.
„Vykdant nuteistųjų paiešką vykdomi tiek viešo, tiek ne viešo pobūdžio veiksmai. Todėl, siekiant, kad ieškomi nuteistieji nežinotų pareigūnų vykdomų veiksmų ir negalėtų atitinkamai planuotis savo veiksmų, nuo platesnių komentarų šiuo metu susilaikome“, – Eltai pirmadienį teigė Kauno apskrities policija.
Teismas surengė mišrų posėdį
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį A. Kandroto-Celofano baudžiamosios bylos posėdį surengė mišriu būdu – dalis proceso dalyvių dalyvauja būdami teismo salėje, kiti yra prisijungę nuotoliniu būdu.
Nuotoliu dalyvauja net tik A. Kandrotas-Celofanas, bet ir jo advokatas Erikas Rugienius, vienas liudytojas. Kiti liudytojai atvyko į teismą gyvai ir bus apklausiami salėje.
„Liudytojas meluoja“, – sakė A. Kandrotas-Celofanas.
Jis vėliau uždavė ir daugiau klausimų. Vienas klausimų pribloškė teisėją Iloną Mateikienę.
„Ar jūs gėjus, p……..“, – paklausė A. Kandrotas-Celofanas liudytojo.
Teisėja paprašė kaltinamojo nevartoti tokių žodžių ir laikytis posėdžių tvarkos.
Byla iškelta po įvykio per protestą
A. Kandrotas-Celofanas yra kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, kurį esą padarė praėjusių metų gruodį protesto prie parlamento metu – kilus žodiniam konfliktui su V. Bartkevičiumi, dešine ranka trenkė V. Bartkevičiui į veido sritį. Teisme pirmadienį buvo apklaustas įvykį vaizdo įraše užfiksavęs asmuo.
A. Kandrotas-Celofanas anksčiau teisme patvirtino nepripažįstantis kaltės.
Kaltinamasis, duodamas parodymus, nurodė, kad pernai gruodį į protestą prie parlamento atvyko kaip leidinio „Respublika“ darbuotojas, tai yra kaip žurnalistas. A. Kandrotas-Celofanas nurodė, kad renginyje kalbino žmones.
Kaltinamasis tvirtino, kad sužinojo, jog dar prieš protesto akciją tam tikrų socialinių tinklų kanaluose V. Bartkevičius ir renginių vedėjas Viačeslavas Mickevičius pasidalino vaizdo medžiaga „Kaip trukdyti vatnikams“. Vėliau A. Kandrotas-Celofanas teigė sužinojęs, kad V. Bartkevičius ir V. Mickevičius esą aktyviai ieško jo.
Kaltinamasis, prisiminęs konfliktą su V. Bartkevičiumi, pabrėžė vyrui į veidą netrenkęs. A. Kandrotas-Celofanas sakė pats manęs, jog visuomenininkas jam trenks.
Prokuratūra yra pateikusi kitą įvykių versiją. Bylos duomenimis, praėjusių metų gruodžio 18-osios vakarą apie 19 val. sostinės Nepriklausomybės aikštėje, kur tuomet vyko protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“, tarp A. Kandroto-Celofano ir V. Bartkevičiaus kilo žodinis konfliktas, kurio metu kaltinamasis, įtariama, tyčia kumščiu sudavė visuomenininkui į veidą, taip padarydamas jam nežymų sveikatos sutrikdymą.
Anot teisėsaugos, A. Kandrotui-Celofanui pateikti kaltinimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamajame kodekse nurodoma, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Teisiamas kitose bylose
A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka peržiūri Vilniaus apygardos teismas.
Anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas vyras šių metų kovą pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, nuteistasis pripažintas recidyvistu.
Šis nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.