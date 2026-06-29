K. Budrys su Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministru aptarė saugumą, dvišalius santykius

Skelbiama, kad taip pat ministrai diskutavo apie paramą Ukrainai, NATO vienybės svarbą bei kovą su Rusijos dezinformacija.
K. Budrys pabrėžė, kad, nepaisant geografinio atstumo, Lietuvą ir Šiaurės Makedoniją sieja panaši istorinė patirtis – abi valstybės atkūrė nepriklausomybę 20 amžiaus pabaigoje, kūrė demokratines institucijas ir pasirinko euroatlantinės integracijos kryptį.
Ministras akcentavo, kad Lietuva nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos europinę integraciją.
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„Lietuva daugiau kaip prieš tris dešimtmečius pripažino Šiaurės Makedoniją ir visą šį laiką nuosekliai rėmė jos europinę ateitį. Šiandien, kai Šiaurės Makedonija steigia ambasadą Vilniuje, pradedame naują partnerystės etapą“, – sakė K. Budrys.
Pasak K. Budrio, ES plėtra yra svarbi geopolitinė priemonė, stiprinanti Europos saugumą, stabilumą ir gerovę.
„Plėtra yra strateginė investicija į stipresnę ir vieningesnę Europą. Šiaurės Makedonija priklauso Europos Sąjungai – klausimas nėra ar, o kada. Lietuva ir toliau rems jūsų reformų procesą ir yra pasirengusi dalintis savo patirtimi“, – pabrėžė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Aptardamas saugumo situaciją, K. Budrys atkreipė dėmesį į Rusijos vykdomą agresiją prieš Ukrainą. Pasak jo, Rusija neatsisakė savo imperialistinių ambicijų ir tęsia karą tikėdamasi, kad Vakarai pavargs.
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„Mūsų užduotis – įrodyti, kad ši strategija nepasiteisins. Kuo stipresnė Ukraina mūšio lauke, tuo stipresnės jos pozicijos prie derybų stalo. Todėl turime užtikrinti ne tik politinę, bet ir tvarią finansinę paramą Ukrainos gynybai“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Susitikime taip pat išskirta NATO ir transatlantinės vienybės svarba. Ministras akcentavo, kad stipri partnerystė tarp Europos ir Šiaurės Amerikos yra esminė Aljanso stiprybės sąlyga.
Ministrai aptarė ir autoritarinių režimų dezinformacijos keliamas grėsmes Vakarų Balkanų regione. K. Budrys pažymėjo, kad būtina aktyviai atremti prieš Vakarus nukreiptus naratyvus ir stiprinti demokratinių institucijų atsparumą. Lietuva yra pasirengusi dalintis savo patirtimi ir šioje srityje.