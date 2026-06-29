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Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas N. Meilutis baigė teismo vadovo kadenciją ir darbą Teisėjų taryboje

2026 m. birželio 29 d. 08:20
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis baigė teismo vadovo kadenciją, pasibaigus šiai kadencijai jis neteko pareigų ir Teisėjų taryboje. Jis toliau dirbs eiliniu Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju.
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Teisėjų taryba birželio 19 d. neeiliniame tarybos posėdyje išrinko Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotoją – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėją, Teisėjų tarybos narį Ramūną Gadliauską.
R. Gadliauskas pakeitė pirmininkės pavaduotoju buvusį N. Meilutį, birželio 22 d. pasibaigus jo kaip Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko, o kartu ir Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotojo įgaliojimams.
Išrinktas naujasis Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotojas pareigas pradėjo eiti praeitą savaitę, iki pasibaigs pareigas einančios Teisėjų tarybos vadovybės įgaliojimai, pranešė Nacionalinė teismų administracija.
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Seimas nepatvirtino N. Meilučio kandidatūros į Apeliacinio teismo pirmininkus

ELTA primena, kad Seimas birželio 9 d. nepritarė N. Meilučio kandidatūrai į Apeliacinio teismo pirmininkus. Politikai ir teisininkai neslepia, kad Seimo sprendimas nepritarti teisėjo šio teisėjo kandidatūrai vadovauti Lietuvos apeliaciniam teismui antrą kadenciją, viešai neišsakius šiam teisėjui jokių priekaištų, stebina, kai kurie įtaria, kad toks parlamento sprendimas gali reikšti „čekiukų“ bylose teisiamų ar jau nuteistų politikų kerštą teisėjui – N. Meilučio vadovaujamame teisme dauguma tarybų narių po apeliacinių skundų nagrinėjimo liko nuteisti, jie neteko pareigų savivaldybių tarybose, išteisinimo sulaukė tik keletas.
Išrinktas naujasis Teisėjų tarybos pirmininkės pavaduotojas pareigas pradėjo eiti praeitą savaitę, iki pasibaigs pareigas einančios Teisėjų tarybos vadovybės įgaliojimai.
Teisėjų taryba yra vykdomoji teismų savivaldos institucija, užtikrinanti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, ją sudaro 17 narių. Pagal pareigas į tarybą automatiškai patenka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, kiti nariai renkami per Visuotinį teisėjų susirinkimą.
Teisėjų tarybos nariais teisėjai gali būti renkami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
Lietuvos apeliacinis teismasNerijus MeilutisTeisėjų taryba
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