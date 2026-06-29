„Turime bent tris kandidatus“, – pirmadienį žurnalistams Seime teigė M. Sinkevičius.
Vis tik, pasak jo, būsimas kandidatas į šią ir kitas socialdemokratų kuruojamas ministerijas paaiškės po antradienį vyksiančio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo.
„Reikės luktelėti arba antradienio vakaro, arba trečiadienio ryto“, – dėstė socialdemokratas.
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„Planuojame rytoj, dar nesame sušaukę, bet turbūt nuotoliniu būdu tai padarysime ir turėsime kažkokius atsakymus bent tą formalumą praėję“, – pabrėžė jis.
Pirmadienį susitiks su V. Kondratovičiumi, trečiadienį – su K. Budriu
Tiesa, M. Sinkevičius tikina per artimiausias dvi dienas ketinantis susitikti su daugeliu pareigas einančių socialdemokratų deleguotų ministrų ir aptarti tolesnes galimybes dirbti kartu.
Jau pirmadienio popietę kandidatas į premjerus planuoja susitikti su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi.
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„Turbūt po pietų susitiksime su Vladislavu Kondratovičiumi“, – sakė jis.
Tiesa, viešojoje erdvėje keliant klausimų dėl laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities dabartinėse pareigose, M. Sinkevičius tikina, kad šie atsakymai paaiškės po numatyto jųdviejų susitikimo trečiadienį.
„Turbūt tokia ir yra to susitikimo turinio esmė“, – tikino kandidatas į premjerus.
L. Kukuraitis su darbu susitvarkys
Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę sakė turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam Linui Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje.
Savo ruožtu M. Sinkevičius nedvejoja, kad L. Kukuraitis šį darbą atliks tinkamai.
„Manau, kad tikrai susitvarkys su tuo darbu, jis yra paragavęs ministerinio darbo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra nemažiau komplikuota kaip Sveikatos apsaugos ministerija. Manau, kad įgūdžių nepraradęs, tikrai gerokai patobulėjęs veikdamas ir Seime“, – tikino socialdemokratų lyderis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį G. Nausėda Seimui pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovo M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarai dėl to balsuos antradienį.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei LVŽKŠS frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
M. Sinkevičius anksčiau sakė, kad naujojoje Vyriausybėje gali keistis 6–7 ministrai.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti Vaidą Aleknavičienę ir Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o Vaidos Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Neoficialiai skelbiama, kad į aplinkos ministrus socdemai gali siūlyti vieną iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių – Audrių Radvilavičių arba Alvydą Mockų.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)PremjerasVyriausybė
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