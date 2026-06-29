NATO naikintuvai Baltijos regione kilo keturis kartus: atpažino ir lydėjo Rusijos orlaivius

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU-30SM, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Teigiama, jog jie skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų ir radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Tą pačią dieną atpažintas orlaivis TU-154, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį, tačiau šis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė.
Antradienį NATO oro policija skrido atpažinti orlaivio IL-18, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė.
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Trečiadienį NATO naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių IL-76. Šie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaiviai skrido su įjungtais radiolokaciniais atsakikliais, radijo ryšį su RSVC palaikė, antrasis orlaivis tuo metu skrido nepateikęs skrydžio plano.
Šeštadienį oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių SU30SM, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaiviai skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 m. kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
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