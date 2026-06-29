Kiek mažiau nei valandą trukusio susitikimo metu, vėliau sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas, didelių naujienų su šalies vadovu aptarta nebuvo – mat didžiąją dalį savo siūlymų į koalicijos programą valstiečiai atnešė jau gerokai anksčiau.
„Bet visgi keletą dalykų apkalbėjome. Tie prioritetai, kurie svarbūs tiek mums, tiek, aš tikiu, ir šalies prezidentui, tai pasidžiaugiau, kad tikrai dabar demografija tampa tos pagrindinės politikos diskusijų tema, kas daugybę metų deja, bet nebuvo.
Natūralu, buvo kitų, matyt, klausimų, kurie nukonkuruodavo politikoje. Tai nereiškia, kad kiti klausimai, tokie kaip saugumas, gynyba, bus kažkaip ne prioritetas – bus, bet tikrai turime bendrą matymą, kad turime kartu galvoti, kaip spręsti susidariusią demografinę situaciją, kaip padėti šeimoms“, – Prezidentūroje akcentavo A. Veryga.
R. Duchnevičius apie Vyriausybę: kalbėjosi su M. Sinkevičiumi dėl galimo prisijungimo
Tiesa, būsimajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui ketinant inicijuoti partijų susitarimą dėl demografijos, A. Veryga teigė kiek abejojantis, ar tai turėtų daug realios naudos.
„Tas nacionalinis susitarimas yra toks žanras politikoje, kuris šiek tiek tampa nuvalkiotas, jis tikrai turėtų likti tik tam formatui, kur mes, ko gero, visi matome problemą ir visi matome panašiai problemų sprendimą“, – kalbėjo A. Veryga.
Susiję straipsniai
„Aš ne prieš susitarimą, (….) ir mes tikrai dalyvautume, jeigu jisai būtų inicijuotas ir pradėtas rengti, ir aišku, kad mes tų savo siūlymų turime labai daug. Tik aš nesu tikras, kad labai jau čia politinės partijos susitars“, – aiškino valstiečių vedlys.
Su prezidentu jis tikino kalbėjęsis ir apie artėjantį pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai – kur būtų galima suvienyti jėgas ir pagarsinti tam tikrus Lietuvai svarbius aspektus.
„Tikrai darbingas susitikimas – aptarėme aktualijas, naujos koalicijos veiklos turinį“, – pristatė valstiečių lyderis.
Paklaustas, ar su prezidentu aptarė ir LVŽS ministrus, A. Veryga pabrėžė, kad nei iš G. Nausėdos, nei iš M. Sinkevičiaus negirdi signalų, kad valstiečių deleguoti bei iki šiol dirbę Vyriausybės nariai būtų netinkami.
„Aš gal taip pasakysiu – abejonių mes dėl jų nesame išgirdę nei iš būsimo premjero, nei iš prezidento.
Išgirdau tikrai ir gerų žodžių dėl tam tikrų darbų, kurie yra daromi, o pastebėjimų tai mes visiems ministrams, mes turbūt kiekvienas sau turime tam tikrų pastebėjimų, ką galėtume geriau padaryti.
Bet tam žmonės ir dirba ministerijose. Kažkokių signalų, kad tai būtų netinkami kandidatai, kad reikėtų kažko kito ieškoti, tikrai neišgirdome“, – patikino A. Veryga.
Tiesa, apie Registrų centrą, o kartu – ekonomikos ir inovacijų ministro E. Grikšo atsakomybę dėl duomenų nutekėjimo su prezidentu jis teigė nekalbėjęs.
„Bet aš norėčiau, kad mes į tą duomenų saugos problemą tikrai pasižiūrėtume ne per vieną incidentą, tegul ir labai didelį, kur labai norisi politikams kam nors nukirsti galvą ir išleisti, kaip čia populiaru sakyti, garą.
Tai nuėmus ar ministrą, ar atleidus kažką, turbūt visi sutinkame ir suprantame, kad tai neišsprendžia problemos“, – aiškino politikas.
A. Veryga ekspremjero Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje ir pats yra dirbęs sveikatos apsaugos ministru. Paklaustas, kaip, jo manymu, seksis į šias pareigas dabar deleguojamam demokratui Linui Kukuraičiui, anksčiau ėjusiam socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas, europarlamentaras šyptelėjo.
„Pagyvensim – pamatysim. Nenoriu nei vieno iš anksto nuvertinti. Būna kitą kartą žmonių, kurie jau aišku, kad visai neturi patirties nei Vyriausybėje, nei toje srityje, nei politikoje, ir ateina, kaip yra vienas ministras, atėjęs per patį kovidą.
Tada gal nevengi ir pakritikuoti. Bet šiuo atveju Linas vis tiek yra žmogus, turintis jau visai nemažą patirtį ir politikoje, yra pats dirbęs ministru, Vyriausybėje, jam nereikia mokytis nuo nulio.
O dėl pačios srities – ji tikrai yra labai sudėtinga, bet ji ne tik Lietuvoje yra labai sudėtinga“, – dėstė A. Veryga.
Gali keistis 6–7 ministrai
Primename, kad ketvirtadienį G. Nausėda Seimui pateikė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovo M. Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarai dėl to balsuos antradienį.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei LVŽKŠS frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė valstiečių frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
M. Sinkevičius anksčiau sakė, kad naujojoje Vyriausybėje gali keistis 6–7 ministrai.
Portalo Lrytas šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti Vaidą Aleknavičienę ir Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą Vidaus reikalų ministerijoje, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o V. Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Neoficialiai skelbiama, kad į aplinkos ministrus socdemai gali siūlyti vieną iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių – Audrių Radvilavičių arba Alvydą Mockų.
Aurelijus VerygaGitanas NausėdaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių