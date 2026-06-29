Prokurorė prašo A. Kandrotui-Celofanui skirti suėmimą, šis paprašė apklausti aktorių Mickevičių

Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį toliau nagrinėta byla, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, tai yra dėl to, kad viešoje vietoje trenkė visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
Prašydama skirti suėmimą A. Kandrotui-Celofanui, prokurorė I. Zubavičiūtė sakė, kad kaltinamasis pažeidė jam anksčiau skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, jam gresia laisvės atėmimas. Prokurorė taip pat minėjo apie paskelbtą A. Kandroto-Celofano paiešką, tačiau negalėjo pasakyti, ar tai tarptautinė paieška.
Tuo metu A. Kandrotas-Celofanas, kuris teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu, šmaikštavo, atsakinėdamas į prokurorės klausimus. Ji iš pradžių klausė, ar kaltinamasis yra Baltarusijoje.
Proteste įsižiebė konfliktas: vaizdo įraše užfiksuotas A. Kandroto-Celofano smūgis V. Bartkevičiui
„Aš noriu pareikšti, kad šiuo metu esu Ukrainoje, kariauju Ukrainoje, kaip ir Valdas Bartkevičius“, – atsakė jis.
Kaltintoja taip pat prašė patvirtinimo, ar Kauno rajono gyventojas šiuo metu yra ne Lietuvos teritorijoje.
„Ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, rytoj gal būsiu Lietuvoje“, – sakė A. Kandrotas-Celofanas.
Prokurorė I. Zubavičiūtė teiravosi, ar kaltinamasis žino, kad jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
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„Kaip sako politikieriai Seime, aš daviau pažadą, aš atsiėmiau“, – sakė kaltinamasis.
Jis stebėjosi, kodėl jam reikia griežtinti kardomąją priemonę, nes nuotoliniu būdu atsako į teismo proceso dalyvių klausimus.
„Kodėl nesikreipėt į teismą (dėl leidimo išvykti – ELTA)?“, – klausė prokurorė A. Kandroto-Celofano.
„Žinokit, pamiršau“, – atsakė jis.
„Tegu ieško“, – reagavo jis į prokurorės žodžius apie paskelbtą paiešką.
Jis stebėjosi prokurorės prašymo tikslingumu skirti suėmimą.
„Jeigu dabar sėdėčiau kalėjime, tai į posėdį vis tiek jungčiausi nuotoliniu būdu“, – svarstė jis ir piktinosi jo paieškai skiriamais ištekliais.
Ar skirti suėmimą, teismas paskelbs liepos 9 dieną.
Į teismą bus kviečiamas liudyti aktorius V. Mickevičius
Tuo metu bylos nagrinėjimas bus tęsiamas liepos 20 dieną, į šį posėdį kaip liudytojas kviečiamas aktorius, renginių vedėjas ir dainų kūrėjas Viačeslavas Mickevičius, turintį kanalą „Slavka Channel“. Jo apklausos pageidavo A. Kandrotas-Celofanas.
„Gal ir atvyksiu į posėdį. Jeigu ne, paprašysiu nuotolinio posėdžio“, – sakė A. Kandrotas-Celofanas.
V. Mickevičius dalyvavo tame pat mitinge, kur įvyko konfliktas tarp A. Kandroto-Celofano ir V. Bartkevičiaus. Kaltinamasis mano, kad menininkas sukūrė situaciją, į kurią jis pateko.
ELTA primena, kad A. Kandrotas-Celofanas, pirmadienį fiziškai neatvyko į savo baudžiamosios bylos posėdį Vilniaus miesto apylinkės teisme, tačiau į posėdį prisijungė nuotoliniu būdu.
A. Kandrotas-Celofanas yra kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, kurį esą padarė praėjusių metų gruodį protesto prie parlamento metu – kilus žodiniam konfliktui su V. Bartkevičiumi, dešine ranka trenkė V. Bartkevičiui į veido sritį. Teisme pirmadienį buvo apklausti liudytojai – įvykį vaizdo įraše užfiksavęs asmuo, renginyje tvarką palaikę Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
A. Kandrotas-Celofanas anksčiau teisme patvirtino nepripažįstantis kaltės.
„Visas šitas įvykis yra prieš mane organizuota provokacija bendrininkų grupėje“, – teismui pirmadienį pareiškė Celofanas.
Kaltinamasis, duodamas parodymus, nurodė, kad pernai gruodį į protestą prie parlamento atvyko kaip leidinio „Respublika“ darbuotojas, tai yra kaip žurnalistas. A. Kandrotas-Celofanas nurodė, kad renginyje kalbino žmones.
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