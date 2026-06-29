Statute siūloma numatyti, kaip posėdžiautų Seimas mobilizacijos ar karo padėties metu

Statuto pataisas įregistravęs Seimo vadovas siekia sukurti lankstų ir greitą teisinį mechanizmą, leisiantį parlamentarams laiku reaguoti į besiklostančią situaciją ir priimti reikiamus sprendimus. Todėl siūloma atsisakyti įprastinei neeilinių sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu.
Jei Seimas pritartų, būtų atsisakyta formalių administracinių ribojimų: sesijos trukmės limito, privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų, taip pat reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus.
Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
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„Šis pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į karo padėties Ukrainoje patirtį, parodžiusią, kad parlamento darbą ir posėdžių organizavimą dažnai trikdo su karine padėtimi susiję veiksniai bei saugumo iššūkiai. Pakeitimu siekiama užtikrinti lankstesnį posėdžių organizavimo reguliavimą ir sumažinti galimas saugumo grėsmes, kylančias dėl dažno Seimo narių rinkimosi į posėdžius ekstremaliomis sąlygomis“, – dokumento aiškinamajame rašte sako J. Olekas.
Statuto pataisomis jis taip pat siūlo nustatyti tvarką, pagal kurią prezidentui sušaukus neeilinę Seimo sesiją, parlamentas, patvirtinęs arba panaikinęs šalies vadovo sprendimą dėl mobilizacijos skelbimo ar karo padėties įvedimo, esant poreikiui, galėtų priimti sprendimą neeilinę sesiją pratęsti.
Šių kritinių padėčių metu neeilinės sesijos trukmė nebūtų ribojama – ji galėtų tęstis iki eilinės sesijos pradžios. Apie neeilinės sesijos posėdžius Seimo nariams būtų pranešama ne vėliau kaip likus 4 valandoms iki jų pradžios. Analogiškai siūloma reguliuoti neeilinės sesijos šaukimą Seimo iniciatyva, siekiant spręsti mobilizacijos ar karo padėties klausimus.
ELTA primena, kad šiuo metu Statutas numato, jog neeilines sesijas šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių siūlymu, kuris turi būti jam įteiktas raštu, o Konstitucijos 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais – prezidentas. Šie Konstitucijos straipsniai reglamentuoja nepaprastosios, karo padėties įvedimą, mobilizacijos ir ginkluotųjų pajėgų panaudojimo tvarką.
Galiojantis Statutas numato, kad Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, posėdžiai rengiami tik parlamento valdybos sprendimu, tačiau ne rečiau kaip kartą per savaitę. Seimo sesijos posėdžių grafikas mobilizacijos ar karo padėties metu nesudaromas ir netvirtinamas.
Juozas Olekaskaro padėtisSeimas
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