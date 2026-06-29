Sukritikuotas L. Kasčiūnas paragino G. Landsbergį elgtis vyriškai: paaiškino, kodėl nepaskambina

Prieš kelis mėnesius Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) gretose Mato Maldeikio įžiebta diskusija dėl partijos krypties, regis, nesibaigė. Neseniai pastabų dabartiniam lyderiui pažėrė ir buvęs konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis, dėl kritiškos savo pozicijos esą sulaukęs ir neoficialaus atsako nesikišti. Pats Laurynas Kasčiūnas tikina savo iniciatyva tokios žinios buvusiam pirmininkui neperdavinėjęs. Tačiau užsimena – G. Landsbergis galėtų aiškiai pasakyti, iš ko sulaukė tokių remarkų.