VRK ketvirtadienį nagrinės galimą „Nemuno aušros“ finansavimą per trečiuosius asmenis

Kaip pranešė VRK atstovė Indrė Ramanavičienė, šį klausimą komisija planuoja nagrinėti ketvirtadienį vyksiančio posėdžio metu.
„Tyrimo pažyma kartu su kvietimu dalyvauti VRK posėdyje jau išsiųsta susipažinti partijos atstovams“, – teigia I. Ramanavičienė.
Visuomenei šis dokumentas kartu su posėdžio darbotvarke bus paskelbtas trečiadienį ryte.
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ELTA primena, jog VRK kovą nusprendė, kad partija „Nemuno aušra“, 2024 m. iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
VRK vertinimu, partija dokumentais negalėjo pagrįsti 49,5 tūkst. eurų išlaidų. Šie pažeidimai VRK buvo pripažinti šiurkščiais. Dėl to balandžio 2 d. komisija nutarė partijai „Nemuno aušra“ neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) konstatavo, jog toks komisijos sprendimas buvo pagrįstas.
VRK taip pat R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodė partijai atitinkamai grąžinti 26 776 bei 15 349 eurus.