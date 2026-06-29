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Žiniasklaida: I. Ruginienė ginklais apdovanojo savo apsaugininkus, VAT vadovui skyrė premiją

2026 m. birželio 29 d. 15:24
Lrytas.lt
Vyriausybei laikinai vadovaujanti Inga Ruginienė ginklais apdovanojo šešis ją saugančius Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rymantui Mockevičiui skyrė vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją, skelbia portalas „15min“.
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Skelbiama, kad Vyriausybės vadovė birželio 22 d. pistoletais „Glock 17“ apdovanojo šešis tarnybos pareigūnus: Kazimierą Rėksnį, Andžejų Borovskį, Gediminą Budrionį, Renatą Čapą, Aurimą Guigą ir Ievą Raukštę. Tuo metu potvarkį dėl VAT vadovo premijos ministrė pirmininkė pasirašė birželio 8 d.

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Kaip portalui nurodė I. Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas, VAT Artimos apsaugos valdybos A3 skyriaus pareigūnai, šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą, tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens, visuomenės ir valstybės saugumą.
Anot jo, pareigūnams apdovanojimai įteikti Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos – proga.
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„Šiuo apdovanojimu įvertintas pareigūnų profesionalumas, nepriekaištinga tarnyba, atsakingas pareigų vykdymas ir reikšmingas indėlis užtikrinant saugumą“, – portalui komentavo jis.
Pirmasis apie apdovanojimą ginklais pirmadienį paskelbė portalas „Delfi“.
 
Inga RuginienėValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Ginklai
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