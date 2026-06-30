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G. Nausėda pasirašė dekretą: M. Sinkevičius paskirtas premjeru

2026 m. birželio 30 d. 16:53
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru.
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Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai antradienį Seimas patvirtinto politiką ministru pirmininku.
Seimui pritarus, M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

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Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
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Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.
Gitanas NausėdaMindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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