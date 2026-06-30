G. Nausėdos patarėjas: kitų svarstymų dėl finansų ministro kandidatūros nėra

„Šiuo metu apie kitas dešines rankas nėra kalbama“, – į klausimą, ar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neieškos naujos dešiniosios rankos Vyriausybėje, antradienį „Žinių radijuje“ atsakė V. Augustinavičius.
Jis pažymėjo, kad, prezidento G. Nausėdos nuomone, K. Vaitiekūnas gana subalansuotai atlieka savo funkcijas.
„Taip, be abejo, Finansų ministerijos rolė yra saugoti finansinę drausmę, tačiau mes matome, kad ministras stengiasi atliepti ir kitus interesus. Vis dėlto rūpinasi ir regionais, domisi, kaip Europos Sąjungos investicijos pasiekia regionus, rūpinasi ir kitais klausimais. Vis dėlto bandoma ieškoti tų būdų, kaip čia daugiau skolintis iš gyventojų, galbūt mažiau iš užsienio, pozityviai vertina ir prezidento iniciatyvas dėl indėlių įveiklinimo. Tai mes matome tikrai daug pozityvių veiklos sričių iš gerbiamo ministro ir kol kas kitų svarstymų neturime“, – sakė prezidento Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas.
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Šaltiniai: M. Sinkevičius planuoja keisti pusę ministrų, tarp jo pasirinkimų – ir netikėtos pavardės (20)
Pasidalino ministerijas
Antradienį Seimas spręs, ar pritarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko M. Sinkevičiaus kandidatūrai į ministrus pirmininkus.
Seimui pritarus, M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo LSDP, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
M. Sinkevičius anksčiau sakė, kad naujojoje Vyriausybėje gali keistis 6–7 ministrai.
Portalo „Lrytas“ šaltinių duomenimis, kliba kelių socialdemokratų ministrų kėdės. Esą svarstoma taip pat keisti Vaidą Aleknavičienę ir Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą, pasak portalo, galbūt galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas, o Vaidos Aleknavičienės – Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys ar viceministras Matas Drukteinis.
Neoficialiai skelbiama, kad į aplinkos ministrus socdemai gali siūlyti vieną iš Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių – Audrių Radvilavičių arba Alvydą Mockų.
Gitanas NausėdaPrezidentūraVaidas Augustinavičius
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