Iš M. Sinkevičiaus – užuomina dėl K. Budrio likimo

Taip M. Sinkevičius antradienio rytą teigė susitikime su Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariais.
Valstietis Valius Ąžuolas kandidato į premjerus teiravosi, ar M. Sinkevičius tęs konservatorių užsienio ir švietimo politiką.
„Ar vis dėlto dėsime brūkšnį ir pasakysime, kad mes vykdome centro kairės politiką, ir nesvarbu, kam patinka ir nepatinka?“ – klausė V. Ąžuolas.
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M. Sinkevičius tikino, kad užsienio politikos srityje bus einama ta kryptimi, kuria ir buvo sutarta eiti. Visgi apie K. Budrį jis kalba užuominomis.
„Matysime. Su ponu K. Budriu mes susitiksime rytoj (trečiadienį, – aut. past.) ir apsitarsime, ką jis planuoja, ką jis žada daryti, kiek jis tą savo pareigybę išnaudoja ar planuoja išnaudoti, nes jis niekada taip ir nėra pasakęs dėl visokių 2029 metų rinkimų.
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Tai gal keistai atrodytų, kada mes centro kairės koalicija, o kažkaip, atrodo, žinote... Suprantate mane, ką noriu pasakyti“, – valstiečiams kalbėjo M. Sinkevičius.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau tvirtino, kad dabar užsienio reikalų ministru dirbantis K. Budrys yra pagrindinis kandidatas šias pareigas užimti ir naujoje Vyriausybėje.
„Ponas Budrys (…) yra pagrindinis kandidatas užsienio reikalų ministro pozicijai užimti, tačiau premjeras, ir tai visai natūralu, dar nori su juo asmeniškai susitikti, aptarti kai kuriuos klausimus. Atsakymą į šį klausimą, manau, turėsime netrukus“, – sakė G. Nausėda.
Taip šalies vadovas kalbėjo viešoje erdvėje diskutuojant apie tai, kad socialdemokratai nėra patenkinti K. Budrio darbu ir naujame Ministrų kabinete norėtų jį keisti.
M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu prezidentas jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą, tačiau taip pat tikino, jog užsienio reikalų ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais.
Kęstutis BudrysMindaugas SinkevičiusVyriausybė
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