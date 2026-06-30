Įtarimų „čekiukų“ bylose sulaukė dar dvi Birštono savivaldybės tarybos narės

Kaip antradienį pranešė ikiteisminį tyrimą atliekanti Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), V. Petkevičienė, 2019–2021 m. eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui ir televizijos paslaugoms. Tokiu būdu V. Petkevičienė Birštono rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 819 eurų žalą.
V. Petkevičienė ir dabar eina tarybos narės pareigas, jas pradėjo eiti nuo šių metų sausio, kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino „čekiukų“ byloje kalta pripažintos kitos Birštono savivaldybės tarybos narės Dainos Zdanevičienės mandatą.
VRK tuomet patvirtino, kad Birštono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai savivaldybės tarybos nare tapa Lietuvos regionų partijos atstovė V. Petkevičienė.
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Pasak STT ir tyrimą kontroliuojančios Kauno apygardos prokuratūros, Birštono tarybos narė K. Justinavičienė, 2019–2021 m. eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu K. Justinavičienė Birštono rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 463 eurų žalą.
Teismuose – dauguma Birštono savivaldybės politikų
Alytaus apylinkės teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėja Birštono savivaldybės tarybos narių, taip pat merės Nijolės Dirginčienės ir vicemero Vyto Kederio „čekiukų“ bylas.
Lietuvos apeliacinis teismas rugpjūtį nagrinės „čekiukų“ byloje išteisintos Birštono savivaldybės merės bylą. N. Dirginčienę žemesnės instancijos Kauno apygardos teismas išteisino dėl visų kaltinimų, tačiau prokuratūra šį nuosprendį apskundė.
Alytaus apylinkės teismas nagrinėja Birštono vicemero socialdemokrato V. Kederio ir tarybos narių sutuoktinių Šeržentų „čekiukų“ bylas: dabartinė Birštono savivaldybės tarybos narė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Jurgita Šeržentienė ir jos sutuoktinis, buvęs tarybos narys Audrius Šeržentas kaltinami sukčiavimu ir dokumentų klastojimu.
Birštono savivaldybės tarybos narė J. Šeržentienė savivaldybės buhalterijai pateikdama, manoma, suklastotas tarybos narės išmokų avanso apyskaitas apgaule įgijo 4 652 eurus savivaldybės lėšų.
Tuo metu, įtariama, kad A. Šeržentas, klastodamas dokumentus, apgaule pasisavino 5 103 eurus savivaldybės lėšų.
Nuteistos dvi tarybos narės
Vienoje mažiausių šalyje – Birštono – savivaldybėje gyvena virš 4 tūkst. gyventojų. 2019 m. į savivaldybės tarybą, įskaitant merę, buvo išrinkta 15 narių.
2023 m. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Birštono savivaldybėje naudojant lėšas tarybos nario veiklai.
Dalis minėtos kadencijos savivaldybės tarybos narių jau sulaukė teisėsaugos įtarimų, dvi tarybos narės – Roma Žentelienė ir aukščiau minėta D. Zdanavičienė – įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais yra pripažintos kaltomis „čekiukų“ bylose. VRK nutraukė nuteistų šių tarybos narių įgaliojimus, jų vietas taryboje jau užėmė kiti sąrašo nariai.
SkaidrinamSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)tarybos nariai
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