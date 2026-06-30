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Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

2026 m. birželio 30 d. 09:11
Devyni Lietuvos pasieniečiai nuo liepos 1 d. Latvijoje padės šios šalies Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos spaudimą, o antrinės migracijos per šią šalį srautai šiemet išaugo daugiau kaip 4 kartus.
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Planuojama, kad sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus ši Lietuvos pasieniečių grupė vykdys problematiškiausiuose ruožuose koordinuojama Latvijos kolegų.
Į šią pagalbos misiją Lietuvos VSAT pareigūnai vyksta savo tarnybiniu transportu ir su savo ekipuote bei ginklais. Kaimynams padės pasieniečiai iš VSAT Pagėgių bei Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis.
Planuojama, kad jie Latvijos pasienyje su Baltarusija dirbs dvi savaites. Vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją prie kaimynų sienos su Baltarusija. Su šia komandiruote susijusios išlaidos dengiamos Lietuvos VSAT lėšomis.
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Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Su šia šalimi Latvija turi 4 kartus trumpesnę sieną nei Lietuva su Baltarusija (atitinkamai 173 km ir 679 km). Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikytas ir grąžintas į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasytas dar Baltarusijos pusėje 6 681 migrantas. Tai 7,7 karto daugiau nei buvo bandymų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 869 atėjūnams.
Pirmą šių metų pusmetį (be paskutinės birželio dienos) jau ne Latvijos teritorijoje buvo sulaikyta net 1 516 neteisėtų migrantų. Jie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją.
Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio – birželio laikotarpiu, yra išaugęs 4,3 karto. Pernai per šį laikotarpį buvo sulaikyti 352 vadinamuoju latviškuoju keliu per Lietuvą ir Lenkiją vykę atėjūnai, o 2024 m. pirmą pusmetį – 140 tokių migrantų.
Iš viso per visus 2025-uosius buvo sulaikyti 1 288 iš Latvijos gabenti arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai, tad vien šių metų I pusmečio toks skaičius jau yra didesnis nei visas pernykštis.
Lietuvos pasieniečiai tokią pagalbą kolegoms Latvijoje yra teikę ir 2023–2025 m.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiLatvija
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