Lietuvos pasieniečiai vėl padės Latvijai gintis nuo neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

Planuojama, kad sienos stebėjimą, neteisėtos migracijos iš Baltarusijos užkardymą ir kitus su sienos apsauga susijusius veiksmus ši Lietuvos pasieniečių grupė vykdys problematiškiausiuose ruožuose koordinuojama Latvijos kolegų.
Į šią pagalbos misiją Lietuvos VSAT pareigūnai vyksta savo tarnybiniu transportu ir su savo ekipuote bei ginklais. Kaimynams padės pasieniečiai iš VSAT Pagėgių bei Pakrančių apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis.
Planuojama, kad jie Latvijos pasienyje su Baltarusija dirbs dvi savaites. Vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją prie kaimynų sienos su Baltarusija. Su šia komandiruote susijusios išlaidos dengiamos Lietuvos VSAT lėšomis.
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Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Su šia šalimi Latvija turi 4 kartus trumpesnę sieną nei Lietuva su Baltarusija (atitinkamai 173 km ir 679 km). Į Latviją šiemet brovėsi, buvo sulaikytas ir grąžintas į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasytas dar Baltarusijos pusėje 6 681 migrantas. Tai 7,7 karto daugiau nei buvo bandymų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą, kurios pasieniečiai užkirto kelią į šalį patekti 869 atėjūnams.
Pirmą šių metų pusmetį (be paskutinės birželio dienos) jau ne Latvijos teritorijoje buvo sulaikyta net 1 516 neteisėtų migrantų. Jie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją ir vėliau per Lietuvą bei Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą, dažniausiai – Vokietiją.
Šiemet šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su analogišku praėjusių metų sausio – birželio laikotarpiu, yra išaugęs 4,3 karto. Pernai per šį laikotarpį buvo sulaikyti 352 vadinamuoju latviškuoju keliu per Lietuvą ir Lenkiją vykę atėjūnai, o 2024 m. pirmą pusmetį – 140 tokių migrantų.
Iš viso per visus 2025-uosius buvo sulaikyti 1 288 iš Latvijos gabenti arba savarankiškai vykę neteisėti migrantai, tad vien šių metų I pusmečio toks skaičius jau yra didesnis nei visas pernykštis.
Lietuvos pasieniečiai tokią pagalbą kolegoms Latvijoje yra teikę ir 2023–2025 m.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiLatvija
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