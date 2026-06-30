Susitikimas su Remigijumi Žemaitaičiu ir jo frakcija M. Sinkevičiui pastebimai nebuvo labai malonus. Jis iškart sulaukė klausimo, kuo jam neįtiko „Nemuno aušra“ ir kuo geresnė bus Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Kandidatas į premjerus pažymėjo, kad iš naujos valdančiosios daugumos tikisi daugiau stabilumo.
„Negaliu sakyti, kad viskas buvo tamsu, pilka ir prastai. Ar bus kažkoks kokybiškas šuolis su nauja koalicija? Visą laiką toks lūkestis sudarant naujas politines santuokas yra. Bet aš manau, kad dar vienas svarbus dalykas, ko šiek tiek trūko – tikiuosi, čia yra ne politinis naivumas, o tikėjimas – kad mes turėsime didesnį stabilumą, mažesnį eterį, mažiau emocijų, mažiau konfliktų, gal labiau sutarsime“, – atviravo M. Sinkevičius.
„Aišku, laukia įvairūs išbandymai – biudžetas, tame tarpe turbūt dar ir Konstitucijos straipsnis 137-asis, dar kiti Konstitucijos dalykai. Gal, sakyčiau, tikėjimas ir noras yra stabilumo, vienybės, susitelkimo, pirmininkavimas laukia. Ir norisi, sakyčiau, kokybiškesnio ir labiau prognozuojamo darbo“, – tęsė jis.
Toks atsakymas neįtikino buvusių bendražygių. „Aušrietis“ Raimondas Šukys liejo nuoskaudas, kad M. Sinkevičiaus sprendimas „Nemuno aušrą“ neva pavadinti antivalstybine partija nebuvo labai korektiškas. Pats M. Sinkevičius pabrėžė, kad jo pasisakymas skambėjo ne taip.
„Gal ne visą laiką prisimenu visą savo retoriką. Aš nepamenu, kad būčiau pasisakęs, įvardijęs jūsų politinę organizaciją kaip antivalstybinę. Esu sakęs viename pasisakyme, kad manau, jog kai kurie veiksmai daro žalą, toks politinis veikimas. Manau, kad čia buvo Kapčiamiesčio politiniame kontekste“, – atsakė „socdemas“.
M. Sinkevičius omeny turėjo balandį po Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos nuskambėjusią savo frazę, kad dabartinė koalicija kenkia ne tik socialdemokratų partijai, bet galbūt net ir pačiai valstybei.
„Aš manau, kad gal kenkia ir valstybei, nes priimami svarbūs sprendimai be vieno iš partnerių balsų, bet šiandien buvo atkreiptas dėmesys, kalbant apie koaliciją, kad problema – ne „Nemuno aušros“ partija, bet jos lyderis“, – tuomet vertindamas balsavimą dėl Kapčiamiesčio poligono teigė jis.
Į šį politiko atsakymą sureagavo R. Žemaitaitis, būsimajam premjerui skyręs ir patarimą.
„Trumpai dėl antivalstybinės partijos. Žiūrėkit, jūsų tie skeletai kaip lindo, taip ir toliau lįs. Dabar vėl prisišnekėjote. Birželio 6 dieną jūs taip pasakėte. Dabar vėl žurnalistai iškarpys. Rekomendacija iš nacionalinės, o ne rajoninės politikos – žinokite, čia sėdi žurnalistai, kurie kiekvieną sakinį gaudo.
Aš to esu jau pasimokęs. Vienaip ar kitaip. Venkit tokių dalykų, nes antraštėje šiandien jau skambės – vėl neigė, vėl teigė, vėl pasakė taip, anaip ir trečiaip. Tai čia praliotas, taip sakant“, – pareiškė „aušriečių“ lyderis.
Apie antivalstybinės partijos epitetus, kurių M. Sinkevičius tvirtino niekuomet nevartojęs, pasisakyti panoro ir „aušrietis“ Karolis Neimantas. Tiesa, pats politikas pripažino nesugebėjęs surasti publikacijos, kurioje socialdemokratas būtų ištaręs tokius žodžius.
„Gerbiamas premjere, dėl antivalstybinės (partijos, – Lrytas), tai aš iš tikrųjų irgi norėjau surasti ir neradau taip greitai. Labai aiškiai internetas iškart duoda Saulių Skvernelį“, – neslėpė K. Neimantas.
Jam rūpėjo ir skyrybų priežastys. Klausimą politikas uždavė tokį – kur „aušriečiai“ pagal koalicinį susitarimą buvo neprognozuojami? M. Sinkevičius kaip pavyzdį dar kartą pateikė balsavimą dėl Kapčiamiesčio poligono, o į tai R. Žemaitaitis atšovė, kad tokio projekto koalicinėje sutartyje nebuvo.
K. Neimantas domėjosi ir M. Sinkevičiaus pozicija dėl KGB bendradarbių išviešinimo, kurį dar prieš rinkimus žadėjo „aušriečiai“, į ką būsimasis premjeras atsakė, kad šis klausimas nebus jo darbotvarkėje ir jis jo nepalaikytų, nes gerbia valstybės pažadą savo piliečiams.
„Jeigu bus Seimo politinė valia, tai ta valia bus išpildyta. Aš nesu parlamento narys, bet aš už šitą sprendimą nepasisakysiu“, – akcentavo M. Sinkevičius.
Nemuno aušraPremjerasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių