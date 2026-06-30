Pirmadienį į akistatą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis stojo su konservatoriais, kurie šio klausinėjo ne tik apie Lietuvos ekonominius, gynybinius pajėgumus, užsienio politiką, bet ir tikino jau atradę M. Sinkevičiaus spintoje skeletų.
Antradienio rytą kandidatas į premjerus taip pat susitiko su buvusios koalicijos partnerės „Nemuno aušros“ atstovais, taip pat jau su naujaisiais koalicijos partneriais demokratais. Tiesa, posėdis kol kas su vienintele Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kažkodėl buvo uždaras.
Galiausiai apie 9 val. būsimas ministras pirmininkas prie vieno stalo susėdo su Liberalų sąjūdžiu.
Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen M. Sinkevičiui iš karto priminė, kad šalia jos toje pačioje kėdėje jau sėdėjo du jo kolegos, nesėkmingai baigę savo karjeras. Politikė palinkėjo, kad dar vieno kandidato liberalams svarstyti nereikėtų.
„Kad jums sektųsi geriau“, – šyptelėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Netrukus ji taip pat pasiteiravo, kaip M. Sinkevičius vertina beveik dvejus pirmuosius socialdemokratų valdymo metus bei kaip ketina išeiti iš valdymo krizės, kurioje didžiausia valdančioji partija ir atsidūrė.
Anot būsimojo premjero, sakyti, kad viskas buvo gerai, „nelabai išeina“.
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„Nes turėsime per pusę politinio ciklo trečią Vyriausybę. Įprastai tai indikacija, kad ne viskas labai sėkmingai klostėsi“, – svarstė M. Sinkevičius.
Visgi, pasak socialdemokratų lyderio, tai, kas įvyko per beveik dvejus metus, tikrai nebuvo vien tik visiškai niūrus ir juodas politinės istorijos laikmetis.
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„Sprendimai buvo priimami. Taip, kai kurie valstybei reikalingi sprendimai ir su opozicijos pagalba – ir ačiū jums už tai.
Bet taip, dalis sprendimų padaryta ir valdančiosios daugumos rankomis, kartu su opozicija“, – liberalams kalbėjo M. Sinkevičius.
Jo teigimu, tiesa, jog visuomenės ar atskirų jos bendruomenių reakcijos transformavosi į neramumus ir protesto akcijas, ir to nepastebėti taip pat neišeina.
„Aš norėčiau per likusį laikotarpį neieškoti skirčių – tos skirtys, skaidymaisi ir visuomenės neramumai neprideda sėkmės valstybei, jie neprideda pasitikėjimo valstybei.
Manau, kad geopolitinis laikotarpis verčia mus raminti visuomenę, ją telkti, o ne bandyti kažkaip ieškoti skirčių, konfliktų, kažkokias temas priešpastatyti kitom temom“, – aiškino kandidatas į premjerus.
V. Čmilytė-Nielsen M. Sinkevičiaus taip pat paklausė, ar jį, kaip socialdemokratą, domina žmogaus teisių temos.
„Nes tradiciškai tai buvo ta sritis, kurioje socialdemokratai ir liberalai randa sąlyčio taškų“, – pridūrė liberalų lyderė.
„Aš turbūt nebėgsiu nuo klausimo – aišku, galiu sakyti, kad žmogaus teisės yra labai plati sąvoka.
Bet jeigu mes artinamės ar siaurinamės prie Konstitucinio Teismo nutarties, tai jūs turbūt žinote – aš socialdemokratas, aš žinau, ką tai reiškia. (...) Bet aš pasakysiu atvirai, dėl ko jūs nenustebsite – dalis frakcijos tas temas (partnerystės, – aut. past.) vertina ir nori matyti darbotvarkėje, dalis frakcijos dėl tų temų labai rezervuotai žiūri.
Tai ką aš noriu pasakyti – aš greičiausiai klausiu, ar mes turime variantą, kuris ne vėl keltų kažkokias iliuzijas, kad bus sprendžiama, bet realų variantą, kuris būtų priimtas, o ne tiesiog vėl iškelta tema į paviršių, padiskutuota, susipriešinta, ir baigta niekuo“, – dėstė M. Sinkevičius.
Pasak „socdemų“ vedlio, esminis klausimas, ar mes turime sprendimą, kuris atlieptų Konstitucinio Teismo nutartį.
„Ir klausimas, ar socialdemokratai in corpore bus tų sprendimų palaikytojai. Dalis greičiausiai bus, dalis greičiausiai pasiliks prie savo asmeninių vertinimų, kurie ateina iš jų aplinkos, iš jų regionų, iš jų vienmandačių apygardų, ir aš tą irgi suprantu kaip dedamąją, nes puikiai žinau mūsų repondentų ir mus palaikančių žmonių reakcijas. Ir jūs turbūt jas puikiai žinote“, – aiškino būsimasis premjeras.
Liberalas Simonas Kairys M. Sinkevičiui priminė, kad jiems yra tekę kartu dalyvauti vienoje diskusijoje švietimo tema, ir tuomet „socdemų“ lyderis, pasak jo, nepasirodė patenkintas atgarsio sulaukusiu švietimo, mokslo ir sporto ministrės sprendimu prie brandos egzaminų visiems pridėti po 10 taškų.
„Bet šiandien aš nesuprantu vieno – kodėl dėliojant visą Ministrų kabinetą gerbiamos R. Popovienės kėdė įvardijama kaip pati stabiliausia?“ – klausė S. Kairys.
Anot jo, R. Popovienę teismas pripažino pažeidusia įstatymą, bet sprendimai nebuvo atšaukti, ministerija esą taip pat neatneša apgalvotų ir rimtesnių švietimo klausimų.
Pasak M. Sinkevičiaus, visi ministrai, įskaitant ir patį premjerą, niekada nėra visiškai ramūs ir gali veikti atsipalaidavę. Dabar, svarstė jis, gal tiesiog reikėtų padaryti pauzę.
„Taip, aš girdžiu, pats tiesiai neskaičiau teismo sprendimo, bet suprantu, kad ten gal labiau kvestionuota procedūriškai, o ne pats turinys, bet okey, paskaitysiu.
Taip, aš švietimo ministre pasitikiu ir noriu matyti ją savo komandoje, bet nėra jokios garantijos ir indulgencijos niekam, tame tarpe ir man. Niekas man neduos indulgencijų, kaip ir aš negalėsiu duoti nė vienam ministrui, jeigu jis nesusitvarkys su darbu“, – aiškino M. Sinkevičius.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausybė
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