M. Sinkevičius sako lagaminų dar nesipakuojantis: aš vis dar meras, jeigu kažkam kilo abejonių

Jo kandidatūra parlamento posėdžių salėje sulaukė 80-ies palankių balsų. 2 Seimo nariai balsavo „prieš“, dar 28 politikai susilaikė.
Vėliau klausiamas apie savo Ministrų kabinetą ir Vyriausybės narius, kurie galėtų keistis, M. Sinkevičius nurodė, kad apie tai bus kalbama antradienio vakarą vyksiančiame socialdemokratų prezidiumo posėdyje, todėl pavardžių kol kas nepagarsino.
„Tai vakare ir bus aišku“, – anonsavo paskirtasis premjeras.
Tiesa, kol kas naujai paskirtas Vyriausybės vadovas negalvoja apie kraustymąsi į Turniškes – priminė, kad teoriškai vis dar yra meras.
Atsakė, kas ministrų paieškose kelia nerimą: vyksta spekuliacijų lygmenyje
„Kol kas nieko apie tai negalvoju, nes čia juk nėra priesaikos davimas – aš vis dar meras, jeigu kažkam dar kilo abejonių. Tai kraustytis anksčiau laiko niekur neverta ir kol kas lagaminų nepakuoju.
Kol kas savo gyvenimą tikrai matau Jonavoje, o kaip jau ten susiklostys ateityje – matysime“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
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Už dabar jau paskirtojo premjero kandidatūrą balsavo 80 Seimo narių. Paklaustas, ką jam tai sako, M. Sinkevičius tikino, kad tai yra rimtas mandatas veikti.
„Darysiu, kas mano jėgose, kad tą mandatą pateisinčiau“, – sakė socialdemokratų lyderis.
Iš Seimo salės socialdemokratų lyderį jau išlydėjo Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) pareigūnai. Ar pats M. Sinkevičius morališkai jaučiasi pasiruošęs iki šiol svarbiausioms savo gyvenimo pareigoms?
„Kartais gyvenime ištinka situacijos, kada tu galvoji, kad tu žinai, jog kažkas galimai įvyks, ir lyg morališkai, psichologiškai tam ruošiesi. Bet kai tai įvyksta, vis tiek nebūtinai esi tam pasiruošęs.
Tai teks adaptuotis ir man pačiam, ir čia turbūt kažkokio kitokio scenarijaus tiesiog nėra. Žmogus tokia būtybė – pripranta dažniausiai prie visko“, – atsakė paskirtasis premjeras.
pildome.