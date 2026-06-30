Lietuvos dienaAktualijos

Nalšios šiaurinės apygardos rinkėjai Seimo narį rinks lapkričio 8 dieną

2026 m. birželio 30 d. 10:22
Šių metų lapkričio 8 d. vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
Daugiau nuotraukų (1)
Tokią rinkimų datą antradienį savo nutarimu paskelbė Seimas. Tai numatantį nutarimą palaikė 101 Seimo narys, 1 buvo prieš.
Pirmalaikių Seimo nario rinkimų vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje prireikė gegužės 28 d. mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikino jo Seimo nario mandatą.
Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
Susiję straipsniai
Seime skinasi kelią siūlymas lapkritį surengti rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Seime skinasi kelią siūlymas lapkritį surengti rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

J. Olekas pristatė siūlymą Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje surengti lapkritį

J. Olekas pristatė siūlymą Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje surengti lapkritį

Lapkričio 8 d. siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

Lapkričio 8 d. siūloma surengti pirmalaikius Seimo rinkimus Nalšios šiaurinėje apygardoje

ELTA primena, Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta parlamentaro, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
apygardaSeimo narysRinkimai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.