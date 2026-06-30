Opozicinės Seimo frakcijos nepalaikys M. Sinkevičiaus kandidatūros: nepateikė elementarių atsakymų

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad jo frakcija Seime balsuojant dėl M. Sinkevičiaus kandidatūros ketina susilaikyti.
„Kol kas tokio įtikinimo iš kandidato neturime, kad jis bus tikrai geras premjeras. Viena pagrindinių priežasčių – kai tu eini į Vyriausybę, jai vadovauti, tu turi pasidaryti namų darbus“, – antradienį žurnalistams Seime teigė L. Kasčiūnas.
Anot jo, konservatorių frakcijos posėdyje apsilankęs kandidatas į premjerus, paklaustas apie koalicinėje programoje numatytiems tikslams reikalingų lėšų šaltinius, buvo nepasiruošęs ir kalbėjo lozungais.
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„Tai akivaizdu, kad tie pažadai, kurie yra dabar skambiai paversti lozungais koalicinėje sutartyje, dėl to, ką didinti planuoja Vyriausybė, – tokiam didinimui reikės mažiausiai 2 mlrd. eurų. Kai mes paklausėme, iš kur pasiimsime tuos pinigus, iš kur Vyriausybė ras tuos pinigus – ar čia bus nauji mokesčiai, ar čia bus skolinimasis, ar laikysimės fiskalinės drausmės ar ne, ar bus kažkokie kiti būdai – atsakymų nebuvo“, – pabrėžė jis.
Liberalų sąjungos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad jos frakcijos Seime atstovams iš M. Sinkevičiaus pritrūko pripažinimo, kad pirmieji du kadencijos metai buvo nesėkmė.
„Trūksta pripažinimo, kad pastarieji du metai buvo nesėkmė, kad socialdemokratai nebuvo pasiruošę valdyti ir iki šiol nelabai aišku, kaip jie ketina išeiti iš tų daugelio krizių, kurias sukėlė“, – akcentavo ji.
Todėl, anot politikės, liberalai M. Sinkevičiaus kandidatūros neketina palaikyti.
„Liberalai laikosi tokios nuostatos, kad ministro pirmininko kandidatūra – tai yra testas valdančiajai daugumai ir ji turi būti patvirtinta valdančiosios daugumos balsais. Mes tos kandidatūros nepalaikysime. Bet, kita vertus, norisi palinkėti sėkmės. Stabilumo tikrai reikia, bet tas stabilumas neturėtų būti toks grimzdimas į pelkę“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.
Pastebi ryžto trūkumą
Iš valdančiosios koalicijos pašalintos „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tikina, kad Seimo frakcijos kolegos šiuo klausimu balsuos laisvai. Politikas stebisi, kad „aušriečių“ frakcijos posėdyje apsilankęs M. Sinkevičius negalėjo atsakyti net į kai kuriuos esą elementarius klausimus.
„Daug labai abstrakčių, bendrų frazių, nežinau, kaip jam seksis įgyvendinti jas. Matosi, kad labai atsargus pasisakymais. Ir bent jau nematau ryžto tokio, kokį mačiau pas Ingą (Ruginienę – ELTA) arba pas Gintą (Gintautą Palucką – ELTA), tai akivaizdu. Nežinau, kas vargšą žmogų varo į tą premjero poziciją, bet, panašu, kad tikrai ne savo noru jis ten eina“, – sakė R. Žemaitaitis.
Seimas antradienį apsispręs dėl M. Sinkevičiaus kandidatūros
Seimas antradienį spręs, ar pritarti LSDP pirmininko M. Sinkevičiaus kandidatūrai į ministrus pirmininkus.
Antradienį įvyko ir M. Sinkevičiaus susitikimai su parlamento frakcijomis: liberalų, „Nemuno aušros“, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) bei Mišria Seimo narių grupe.
Seimui pritarus, M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokrataivaldančioji koalicija
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