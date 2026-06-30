Paroda Kauno apygardos teisme sulaukė Indijos ambasadoriaus dėmesio

Aušra Kleizaitė – ryški Lietuvos šiuolaikinio meno kūrėjų, dirbanti piešinio, grafikos, tekstilės, instaliacijos ir skulptūros srityse. Jos darbai eksponuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse, menininkė yra surengusi daugiau kaip trisdešimt personalinių parodų. Ji taip pat pelniusi prestižinę UNESCO–Aschberg stipendiją.
Ypatingą vietą menininkės gyvenime užima Indija. Gavusi UNESCO–Aschberg stipendiją, ji pradėjo kurti vienoje iš Indijos menininkų rezidencijų, o vėliau beveik du dešimtmečius gyveno ir dirbo tarp Lietuvos ir Indijos.
Ten kuravo tarptautinę menininkų rezidenciją, gilinosi į vietos kultūrą, kasmet grįždavo į skirtingus šalies regionus, o Rytų ir Vakarų kultūrų dialogas tapo svarbia jos kūrybos dalimi.
Neatsitiktinai parodą Kauno apygardos teisme neseniai aplankė ir Indijos Respublikos ambasadorius Devesh Uttam Lietuvoje su sutuoktine Ruchi. Šis vizitas tapo gražiu kūrėjos ilgamečio ryšio su Indija įprasminimu.
Kviečiame užsukti į Kauno apygardos teismą ir skirti laiko pažinčiai su išskirtine šiuolaikinio meno kūrėja. Paroda veiks iki 2026 m. lapkričio 30 d. ir yra atvira visiems darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
KaunasParodadailininkė
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