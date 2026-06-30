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Po kandidato į energetikos ministrus L. Savicko susitikimo su G. Nausėda – Prezidentūros komentaras

2026 m. birželio 30 d. 15:30
Ūla Klimaševska, ELTA
Energetikos ministro pareigas naujoje Vyriausybėje ketinant užimti demokratui Lukui Savickui, Prezidentūra teigia, kad šioje srityje ypač svarbus projektų tęstinumas, todėl esminių pokyčių nesitikima.
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„Prezidentas vertina, kad energetikos sritis tikrai yra ilgalaikė, esminių pokyčių čia nesitikima, pagrindiniai darbai užfiksuoti, jie yra reikalingi Lietuvai.
Energetikos sritis taip pat yra labai svarbi nacionaliniam saugumui“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba.
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Jo teigimu, pagrindiniai kandidatui į ministrus keliami tikslai – iki 2028 m. visiškai užsitikrinti vietinę elektros generaciją, plėtoti energetikos ryšius su strategine partnere JAV, toliau įgyvendinti strateginius projektus, tarp jų – jungties „Harmony Link“ statybą.
 
Lukas SavickasPrezidentūraEnergetikos ministerija

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