„Tikrai turėjome labai dalykišką, konstruktyvų susitikimą su jo ekscelencija prezidentu. (…) Vertinu prezidento rūpestį, susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Norisi prie to prisidėti, pirmiausia – per visuomenės sveikatos stiprinimą. Tikrai mes turime didžiausią išvengiamo mirtingumo lygį Europoje ir čia turime padaryti proveržį, ypač kalbant apie tas pagrindines ligas, dėl kurių žmonės miršta Lietuvoje“, – antradienį Prezidentūroje teigė L. Kukuraitis.
„Bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume padaryti proveržį. Taip pat kita sritis, kur visą laiką jaučiame įtampą, tai yra vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negalia priežiūra, kur iki šiol dvi sistemos – slaugos ir globos – veikia atskirai. Būtent šitų dviejų sistemų sujungimas ir kokybiškų paslaugų teikimas tiek namuose, tiek dienos stacionaruose, tiek stacionaruose turėtų būti per šiuos keletą metų realizuotas“, – kalbėjo jis.
Anot politiko, iššūkiai laukia ir dėl pasirengimo sveikatos priežiūros sistemai veikti ekstremalios situacijos atveju.
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„Padarytas didžiulis įdirbis dabartinės ministrės, tai tą reikėtų tęsti, kad sveikatos sistema reaguotų greitai ir kokybiškai“, – pabrėžė L. Kukuraitis.
Be to, sakė jis, artėja ir Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
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Pasak L. Kukuraičio, jei jis būtų paskirtas ministru, taip pat siektų stiprinti viešąjį sektorių, paslaugų prieinamumą regionuose, mažinti pacientų eiles, kuo esą užsiėmė ir laikinoji sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Jaučiasi ateinantis į sritį, kurią pažįsta
L. Kukuraičio teigimu, su šalies vadovu buvo kalbėta apie kandidato patirties socialinės apsaugos srityje sąsajas su sveikatos sistema.
„Aš pats socialinės apsaugos sistemoje ateinu iš paslaugų teikėjų, pats ją kūriau ir vysčiau socialines paslaugas. Sveikatos apsaugos priežiūra didžiąja dalimi remiasi būtent paslaugų logika, jų teikimu, tai principai yra labai panašūs“, – tvirtino jis.
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„Dėl to jaučiuosi, kad ateinu į tą sritį, kurią pažįstu, nekalbant apie tai, kad sveikatos ir socialinės apsaugos sritis neretai pasaulyje vystoma kaip vienas politinis darinys“, – pabrėžė jis.
Sveikatos priežiūros įstaigų politiką turėtų formuoti politikai
Po susitikimo komentavęs prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog šalies vadovas dar nori pasilikti laiko apsispręsti dėl kandidato. Kaip vieną iš priežasčių patarėjas įvardijo šalies vadovo norą įvertinti, ar tikrai kandidatas bus pasirengęs pilnai atlaikyti spaudimą, kylantį iš Valstybinės ligonių kasos (VLK).
Pasak jo, VLK visada pasisako už optimizaciją ir už tai, kad paslaugos būtų teikiamos tik ekonomiškumo pagrindais. Tuo metu pačiam prezidentui, patarėjo teigimu, svarbiausia yra paslaugų prieinamumas regionuose.
Savo ruožtu L. Kukuraitis teigė, kad spaudimo kol kas nepatiria, tačiau susitikus su VLK vadovybe būtų aiškiai iškomunikuoti politiniai prioritetai.
„Pirmiausia, aš nepatiriu jokio spaudimo kol kas. Bet susitikus su VLK vadovybe, aiškiai iškomunikavus politinius prioritetus, aš manau, kad tik įgyvendinimo klausimas, kaip jie bus įgyvendinti“, – sakė jis.
„Kol neprasidėjęs procesas, labai sunku kalbėti apie rizikas“, – pridūrė kandidatas.
Paklaustas, ką papasakojo prezidentui šiuo klausimu, L. Kukuraitis pabrėžė, jog sveikatos priežiūros įstaigų politiką turėtų formuoti būtent politikai, o ne Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldžios įstaigos.
„VLK, kuri valdo privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšas kontraktuodama su sveikatos priežiūros įstaigomis, turi iššūkį, kaip suvaldyti tinkamai pinigus su paslaugų kiekiu. Tai yra didelis vadybinis iššūkis“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
„Bet yra labai svarbu, kad sveikatos priežiūros įstaigų politiką formuotų politikai, vadinasi, ne institucijos, kurios pavaldžios ministerijai, bet pati ministerija. Man atrodo, jeigu yra labai aiškios gairės, kas turi būti padaryta, kad regionuose paslaugų būtų pakankamai ir jos būtų prieinamos, VLK turi surasti sprendinius, kaip tą įgyvendinti“, – tvirtino jis.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas LNK televizijai sakė turintis klausimų, ar į sveikatos apsaugos ministrus demokratų siūlomam L. Kukuraičiui tikrai pavyks suvaldyti situaciją sudėtingoje sistemoje.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
Linas KukuraitisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Prezidentūra
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