Seimas nusprendė pratęsti sesiją iki liepos 14 d.

Už tokį parlamento pirmininko Juozo Oleko siūlymą balsavo 59 parlamentarai, prieš – 5, susilaikė – 15 Seimo narių.
„Man atrodo, kad tikrai esame pajėgūs per du posėdžius: kitą antradienį, liepos 7 d., ir liepos 14 d. padaryti tuos darbus, kurie yra reikalingi padaryti, kad būtų suformuota, patvirtinta Vyriausybė, jos programa ir galėtume šiek tiek pabendrauti su savo rinkėjais, kad rudenį sugrįžtume į plenarinius posėdžius dar labiau pasiruošę darbui tėvynei“, – dėstė J. Olekas.
Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 d. ir baigiasi birželio 30 d.
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Kaip skelbta, Seimas antradienį pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjero postą.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.
XX-oji Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir LSDP pirmininkas M. Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujajam ministrų kabinetui.
Šią kadenciją Vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui, taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas.