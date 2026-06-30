Seimas pritarė V. Valentinavičiaus skyrimui žvalgybos kontrolieriumi

Už tokį siūlymą balsavo 81, prieš – 5, susilaikė – 12 parlamentarų.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas praėjusį ketvirtadienį parlamentui pristatė V. Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius.
Jo kandidatūrai pritarė ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK). Tiesa, konservatorė Ingrida Šimonytė ir Nacionalinio susivienijimo atstovas parlamente Vytautas Sinica balsuodami susilaikė.
Valdančiajai koalicijai vienas klausimas gali būti kertinis: prakalbo apie socialdemokratų planą
V. Valentinavičius yra viešosios politikos ekspertas, Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas.
Kaip prioritetines veiklos kryptis jis išskiria sisteminės ir rizika grįstos žvalgybos priežiūros, asmens duomenų ir privatumo apsaugos vertinimo, prevencinės kontrolieriaus funkcijos stiprinimą, aiškesnį teisinį reguliavimą bei visuomenės pasitikėjimo didinimą.
Dar vasarį jis buvo deleguotas į Valstybės pažangos tarybą. 2014–2024 m. jis dirbo Seimo kontrolierių įstaigoje vyresniuoju patarėju, vėliau Žmogaus teisių skyriaus vedėju.
2021 metų gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą. Įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Jų kandidatūras Seimui teikia parlamento pirmininkas.
Susiję straipsniai
Pirmasis žvalgybos kontrolierius Nortautas Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus. Taip pat tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.