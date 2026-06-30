Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybes.
Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminiame tyrime, kuris buvo pradėtas šių metų pradžioje, Lietuvos kariuomenės Šiaulių regioninės karo komendantūros Karo prievolės ir komplektavimo centro kariams pastebėjus galimai korupcinio pobūdžio veikas siekiant išvengti privalomosios pradinės karo tarnybos, įtarimai pareikšti dviem kariams ir dar penkiems civiliams asmenims.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūra, o tyrimą atlieka Lietuvos kariuomenės Karo policija.
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Tyrimo medžiagoje esantys duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už privalomosios pradinės karo tarnybos prievolininkų administravimą, galimai ėmė kyšius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus pateikę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu.
Kitame padalinyje tarnavęs karys ir penki civiliai asmenys, kurie galimai naudojosi savo pažintimi su šiuo įtariamuoju, įtariami prekyba poveikiu.
„Norime aiškiai pabrėžti – tokia veikla ne tik šiurkščiai pažeidžia įstatymus, bet ir prieštarauja pamatinėms Lietuvos kariuomenės vertybėms, daro didžiulę žalą Lietuvos kariuomenei, mūsų valstybei ir jos gynybai. Būtent todėl esame dėkingi Šiaulių regioninės karo komendantūros Karo prievolės ir komplektavimo centro kariams, kurie ne tik pirmieji pastebėjo įtartinus kolegos veiksmus, bet ir nedelsdami apie tai informavo savo vadovybę. Jie pasielgė garbingai, principingai ir būtent taip, kaip tikimasi iš kiekvieno Lietuvos kario“, – teigia Karo policijos ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Algis Chormanskis.
Ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikiu. Baudžiamasis kodeksas už kyšio davimą arba priėmimą numato baudą arba laisvės atėmimą iki 7 metų, o už prekybą poveikiu – baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 5 metų.
Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 ir 227 straipsnių nuostatomis, asmuo pasiūlęs, pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį, ir jis per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai.
Todėl asmenys, kurie neteisėtu būdu išvengė karinės prievolės, raginami kreiptis į Karo policiją. Kreiptis galima atvykus į Lietuvos kariuomenės Karo policijos Ikiteisminio tyrimo valdybos Šiaulių ikiteisminio tyrimo skyrių, esantį adresu Aerouosto g. 11A, Šiauliuose, paskambinus tel. 061127553 arba raštu bendruoju el. paštu info.ITV@mil.lt arba algis.chormanskis@mil.lt.
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