Seimas antradienį sprendžia, ar pritarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko M. Sinkevičiaus kandidatūrai į ministrus pirmininkus. Nors opozicija palaikymo nežada, neabejojama, kad balsų pakaks. Dėl premjero kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Klausimas dėl M. Sinkevičiaus kandidatūros Seimo posėdžių salę pasiekė prieš vidurdienį. Iš pradžių savo poziciją išsakė frakcijų atstovai.
LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė teigė, kad Lietuva šiandien susiduria su naujais iššūkiais. Ji sakė esanti tikra, kad M. Sinkevičius pasižymi visomis reikalingomis kompetencijomis ir būdo bruožais, kurie būtini premjero pareigoms.
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„Gimęs ir užaugęs Jonavoje, Mindaugas išlaikė glaudų ryšį su paprastais žmonėmis, jų kasdienėmis problemomis ir viltimis. Tai – lyderis, kuris visuomet renkasi atvirumą ir dialogą. Būdamas šeimos žmogus ir dviejų vaikų tėvas, jis gerai supranta, kokie svarbūs šeimoms yra saugumas, stabilumas ir pasitikėjimas ateitimi. Jo ramus ir empatiškas būdas padeda telkti komandas ir rasti sprendimus net sudėtingiausiose situacijose“, – kalbėjo O. Leiputė.
Pasak „socdemų“ seniūnės, M. Sinkevičius yra jaunas, energingas, bet kartu ir labai patyręs, atsakingas vadovas.
„Jam – 42-eji, jis turi teisininko išsilavinimą, taip pat yra socialinių mokslų daktaras. Taip pat turi vadovavimo patirties, ir svarbiausia – aiškią viziją“, – tikino O. Leiputė.
Dar kalbant jai, nekantriai savo eilės laukė antros didžiausios Seimo frakcijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – seniūnas Laurynas Kasčiūnas. Jis teigė, kad konservatoriai nepalaikys M. Sinkevičiaus kandidatūros, kėlė klausimus, iš kur valdantieji ketina paimti pinigų įgyvendinti visoms savo idėjoms.
Tiesa, L. Kasčiūnas savo pasisakyme nestokojo ir humoro.
„Trečias kartas, kai valdančioji koalicija persiformuoja, ateina į Seimą. Jeigu neskaičiuotume kažkada pradingusios Vilijos Blinkevičiūtės. Norėčiau paklausti „socdemų“, ar bus dar? Ar tai – jau pabaiga? Sutarkime, kad jeigu reikės ketvirto ar penkto, mes tikrai galėsime jums paskolinti kandidatą į ministrus pirmininkus“, – šmaikštavo jis.
Nors kandidatūros palaikyti nepažadėjo, L. Kasčiūnas davė žodį remti sprendimus, kurie yra reikalingi valstybei.
„Pabaigai pasakysiu labai paprastą dalyką: mes esame opozicinė jėga, turime ir kitokią Lietuvos viziją, turime ir kitokias pažiūras. Tai – natūralu. Būsime dalykiški, bet kartu ir principingi. Mes kontroliuosime, oponuosime, bet ir siūlysime. Ir paremsime, gerbiamas Mindaugai, ten, kur reikės valstybei. Tą mes pažadame ir tikrai savo žodį tesėsime“, – konstatavo konservatorių lyderis.
„Nemuno aušros“ frakcijos seniūnas Remigijus Žemaitaitis aiškino, kad valstybėje susiklostė unikali situacija – jo teigimu, per metus ir aštuonis mėnesius turime prabangą pakeisti „tris ar keturis premjerus“. Anot „aušriečių“ lyderio, nors valdančioji dauguma ir pasikeitė, akivaizdu, kad bus tęsiama apie 70 proc. buvusios koalicijos darbų.
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„Realiai mažai, kas keičiasi, ir negali iš esmės daug keistis, nes tai būtų nenormalu“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Jis priminė, kad formuojant ankstesnę koaliciją buvo keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ministrams, bet dabar jų pasigedo.
„Ką mes šiandien girdime? Labai įdomų dalyką. Kadangi vidaus reikalų ministro postą reikia atlaisvinti vienam frakcijos nariui, tai Vladislavą Kondratovičių, sako, perkeliame į aplinkos ministrus, kad vienas narys užimtų aplinkos ministro pareigas, o kitas kandidatas taptų vidaus reikalų ministru“, – sakė R. Žemaitaitis.
Kaip jau skelbė Lrytas, į vidaus reikalų ministrus M. Sinkevičius nori teikti parlamentaro Martyno Katelyno kandidatūrą.
Be kita ko, R. Žemaitaitis suabejojo ir demokratų Luko Savicko, Lino Kukuraičio gebėjimais ir kandidatūromis. Taip pat, pasak R. Žemaitaičio, gali būti, kad „po devynių ar dešimties mėnesių kėdėje turėsime Robertą Duchnevičių“, todėl M. Sinkevičiui turėjo ir palinkėjimų.
„Tai norėčiau palinkėti, kad Seime, frakcijoje būtų dažnas svečias, kad nebūtų taip, kad frakcijos nariai nežino, ką daro Vyriausybė, kad nebūtų taip, jog frakcijos nariai ateina ir tariasi su opozicija, kaip balsuoti ir ką daryti“, – dėstė „aušriečių“ lyderis.
Tiesa, politikas nepraleido progos padėkoti ekspremjerui Gintautui Paluckui ir nueinančiai premjerei Ingai Ruginienei. Dėl jos patraukimo politikas „socdemams“ nepagailėjo kirčių.
„Reikėtų padėkoti Ingai, nes Inga buvo tas žmogus socialdemokratų partijoje, kuris buvo ledlaužis, aš sakiau, kad tai yra kometa jų partijai, nes ji pasiaukojo dėl pačios partijos. O dabar už tą auką ji yra metama, engiama ir tiesiog bandoma iš jos šaipytis.
Nežinau, ar tai yra geras ir teisingas dalykas, nes kai partijai buvo sunkiausias momentas, ji priėmė patį ryžtingiausią dalyką – sutikti vadovauti Vyriausybei. Tai buvo sudėtingas momentas – aš tą mačiau, aš tą girdėjau ir labai gerai žinojau“, – pabrėžė „Nemuno aušros“ vadovas.
Vėliau parlamentarai dar galės užduoti klausimus, o galiausiai paskutinį žodį tars pats M. Sinkevičius.
Seimui pritarus, M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
M. Sinkevičius pirmadienį ir antradienį aplankė visas Seimo frakcijas, tačiau pernelyg karšta politikui jose nebuvo. Ne itin jaukiai jis jautėsi tik pas buvusius koalicijos partnerius „aušriečius“, norėjusius išsiaiškinti, kuo jie neįtiko socialdemokratams.
Antradienį vėlai vakare į nuotolinį posėdį jungsis LSDP prezidiumas, kuriame paskirtasis premjeras pristatys savo kandidatų į ministrus sąrašą.
Kaip dar praėjusią savaitę skelbė Lrytas, planuojama keisti socialinės apsaugos ir darbo, vidaus reikalų, aplinkos, kultūros ministrus, tačiau nestabili ir finansų bei užsienio reikalų ministrų vieta. Juos M. Sinkevičius taip pat norėtų pakeisti, bet stabdo Prezidentūra ir kadrų badas.
Kandidatai į ministrus jau antradienį pradėjo savo apsilankymus Prezidentūroje. Šiandien ten žygiuoja demokratų kandidatai, rytoj laukia ir socialdemokratų eilė.
Mindaugas SinkevičiusPremjerasVyriausybė
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