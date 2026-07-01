„Sąlygos – sudėtingos“: Lietuvos gelbėtojai Venesueloje dirba viename tamsiausių taškų

„7 Lietuvos gelbėtojai kartu su Italijos gelbėtojais išvyko vykdyti žvalgybos. Vėliau dar 13 komandos narių išvyko vykdyti gelbėjimo darbų žemės drebėjimo paveiktose teritorijose.
Mūsų gelbėtojams paskirta dirbti La Guairos regione – vienoje labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusių Venesuelos teritorijų. Čia užfiksuota daugiausia aukų, o stichija padarė didžiulę žalą infrastruktūrai ir gyvenamiesiems rajonams.
Sąlygos – sudėtingos. Gelbėtojams su apsaugine apranga tenka dirbti oro temperatūrai siekiant apie 30 laipsnių, dėl didelės drėgmės juntama temperatūra yra gerokai aukštesnė.
Venesueloje tęsiasi tvarkymo darbai: JAV didina finansinę paramą iki 300 mln. dolerių.
Tarp Lietuvos ir Venesuelos – 7 valandų skirtumas, kolegos susiduria su ryšio sutrikimais, tačiau rytui Venesueloje išaušus – komanda vėl kibs į darbus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė tarnyba, pasidalinusi ir kolegų atsiųstais kadrais iš įvykio vietos.
Kaip skelbė NASA, žemės drebėjimai Venesueloje visiškai sugriovė arba apgadino 60 tūkstančių pastatų.
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Oficialiais duomenimis žuvusių skaičius jau siekia 1943 ir auga.
Po žemės drebėjimų buvo skaičiuojama, kad žuvusiųjų skaičius gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių.
VenesuelaPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)gelbėjimo misija
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