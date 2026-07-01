Dalyje Lietuvos bus įrengtos 275 naujos gyventojų perspėjimo sirenos

Skelbiama, kad šiems darbams įgyvendinti birželio pabaigoje paskelbtas daugiau kaip 3 mln. eurų vertės viešasis pirkimas.
Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.
Darbai apims sirenų įrengimą, jų prijungimą prie elektros tinklų ir centralizuotos perspėjimo sistemos, reikalingos infrastruktūros įrengimą bei techninės dokumentacijos parengimą.
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Laikinai pareigas einančio vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, gyventojų perspėjimo sistemos stiprinimas yra viena svarbiausių investicijų į visuomenės saugumą.
„Savalaikis gyventojų perspėjimas apie galimą pavojų ar krizinę situaciją yra vienas svarbiausių civilinės saugos sistemos elementų. Nuosekliai stiprindami gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą didiname visuomenės saugumą ir galimybes laiku reaguoti į grėsmes“, – pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Pasak jo, svarbu, kad investicijos į gyventojų saugumą duoda apčiuopiamų rezultatų. Ministro teigimu, 2029 m., įgyvendinus visas projekto veiklas, perspėjimo sirenomis bus galima perspėti apie 75 proc. Lietuvos gyventojų.
Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69 proc. gyventojų.
PAGD direktorius Renatas Požėla pažymi, kad naujų sirenų įrengimas yra svarbus žingsnis stiprinant gyventojų perspėjimo infrastruktūrą regionuose.
„Perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Plėsdami perspėjimo infrastruktūrą didiname galimybes kuo greičiau informuoti gyventojus apie gresiančius pavojus, ekstremaliąsias situacijas ar krizes“, – pranešime teigia R. Požėla.
Sirenų plėtros projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Gyventojų perspėjimo ir informavimo infrastruktūros plėtra Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“. Numatoma darbų sutarties trukmė – 21 mėnuo.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 1 173 perspėjimo sirenos. VRM teigimu, įgyvendinus šį projektą jų skaičius padidės iki 1 448 – perspėjimo sirenų tinklas išaugs beveik ketvirtadaliu. Iš jų 527 bus centralizuotai valdomos sirenos.
2029 m., įgyvendinus visas investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1 448 sirenos, iš kurių PAGD centralizuotai valdys 1 125 sirenas.
perspėjimo sistemagyventojų perspėjimo sistemaVidaus reikalų ministerija (VRM)
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