Savo planus teisininkas, Seimo narys trečiadienį pristatė feisbuke.
„Kartu su bendraminčiais kuriame politinę partiją „Piliečių Lietuva“. Po Seimo rinkimų vadinamuosius „dešiniuosius“ pakeitus „kairiaisiais“, gyvenimas ir valdžios veikimo kryptis Lietuvoje iš esmės nekinta. Visuomenė pavargo nuo stebėtojų vaidmens, kol politiniuose užkulisiuose vyksta politinės dalybos, kova dėl įtakos ir siaurų interesų, nuolat ieškant pasiteisinimų dėl neįgyvendintų pažadų.
Siekiant pažangos pilietinės Tautos gyvenime, būtini konkretūs ir sisteminiai pokyčiai valstybės valdysenoje. „Piliečių Lietuva“ skatins atsakingą pilietinę veiklą kaip esminę sąlygą kurti tikrai nepriklausomą, demokratiniais pagrindais veikiančią, socialiai jautrią, solidarią, teisingumu ir žmogiškumu grindžiamą valstybę.
I. Vėgėlė, A. Mazuronis, L. Kontrimas: ar „Vėgėlės partija“ neįstrigs dumble?
Būtina grąžinti galią piliečiams ir užtikrinti, kad politiniai sprendimai būtų grindžiami aiškiais argumentais, asmenine valdančiųjų atsakomybe ir realiais žmonių bei valstybės interesais“, – feisbuke rašė I. Vėgėlė.
Kaip teigė politikas, „Lietuva nėra valdžios ar biurokratijos įrankis – patys piliečiai turi priimti svarbiausius sprendimus mūsų valstybėje“.
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„Piliečių Lietuva reiškia, kad ne užsienio migrantais turime atkurti Lietuvos demografiją, ne svetima ideologija turime auklėti savo vaikus. Ne susipriešinimu, draudimais ar persekiojimu užtikrinsime pasiryžimą ginti savo laisvę ir nepriklausomybę. Šiandien Lietuvai kaip niekad reikia ne politinio pasjanso, o piliečių valia grįsto, išmintingo, kompetencija ir patirtimi besiremiančio veikimo.
Reikia drąsos ne tik tesėti pažadus, bet ir įgyvendinti Tautos valią – išsaugoti valstybę ir mūsų pilietinę Tautą. Partija „Piliečių Lietuva“ burs aktyvią ir atsakingą visuomenę į tikros centro dešinės politinės krypties judėjimą, pateiks suprantamą ir esmines pertvarkas įkūnijančią programą ir sieks ją įgyvendinti, laimėdama 2028 metų Seimo rinkimus“, – tvirtino parlamentaras.
Kaip svarbiausius savo naujosios partijos tikslus I. Vėgėlė įvardijo Konstitucijoje piliečiams garantuotų teisių įgyvendinimą, pagarbą valstybingumo simboliams ir Lietuvos istorijai, dėmesį socialiai remtiniems asmenims ir sveikatos apsaugai, minties, tikėjimo bei žodžio laisvės apsaugai, asmens privataus gyvenimo neliečiamumui.
„Partija taip pat sieks užtikrinti žmonių teisę oriai gyventi Lietuvoje, kurti savo, savo šeimos ir vaikų ateitį. Ekonomikos augimą siūlys skatinti ne milžiniškais tempais auginama biudžeto skola ir ne mokesčių naštos didinimu bei verslumo skatinimu, o nuolat augančio biurokratijos aparato ir valstybės biudžeto finansuojamų, bet realios naudos Lietuvos žmonėms nenešančių įstaigų finansavimo mažinimu.
Galutinis sprendimas kurti politinę partiją, jungiančią demokratijai, laisvei, nepriklausomybei ir atsakomybei įsipareigojusius piliečius bei organizacijas, kilo lankantis Lietuvos regionuose. Pradėję burti Telkties komitetus įvertinome, kad vien visuomeninio judėjimo nepakanka. Išgirdome aiškų žmonių lūkestį nedelsiant telktis į politinę jėgą, kuri kaip didelis ir galingas kumštis kvies visus telktis tam, kad pilietinė Tauta taptų mūsų valstybės šeimininku.
Tapome valstybe, kurioje Tauta prarado realią galią spręsti, politikai vis dažniau nebepagrindžia savo sprendimų, o teisingumas pernelyg dažnai atrodo taikomas tik išrinktiesiems. Galime dūsauti, kad nieko neįmanoma pakeisti. Arba galime pradėti veikti“, – rašė I. Vėgėlė.
Pasak jo, šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos „Piliečių Lietuva“ steigiamąjį suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį.