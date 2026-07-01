Iš Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto tarybos narių prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 43 tūkst. eurų

Kaip trečiadienį pranešė prokuratūra, Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė civilinio proceso tvarka kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus su civiliniu ieškiniu dėl nepagrįsto praturtėjimo, prašydama priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Simonos Potelienės daugiau nei 3 tūkst. eurų minėtos savivaldybės naudai.
Prokuratūros atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją didžioji dalis šiai politikei iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto išmokėtų lėšų yra nesusijusios su tarybos nario funkcijų vykdymu, atsižvelgiant į realų dalyvavimą posėdžiuose ir nuvažiuojamus atstumus. Kadangi dalis kuro buvo apmokėta kitų asmenų kortelėmis, dalis pirkta karantino metu ar net iki tarybos narės įgaliojimų pradžios, 3 tūkst. 63 eurai laikomi nepagrįstu praturtėjimu.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, atliekantis viešojo intereso gynimo funkcijas, kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus su šešiais ieškiniais dėl nepagrįsto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narių Audronės Elės Vilčinskienės, Dalios Lūžienės-Malijonienės, Vidmanto Maželio, Vidmanto Karpavičiaus, Dalios Maželienės ir Dijanos Meškauskienės praturtėjimo.
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Iš Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narės A. E. Vilčinskienės prokuroras prašo išieškoti 4 tūkst. 288 eurus.
Prokuratūros tyrimo metu nustatyta, kad per 2019–2023 metų kadenciją A. E. Vilčinskienei iš viso buvo kompensuoti 4 tūkst. 347 eurai kaip išlaidos už degalus, sunaudotus atliekant tarybos nario funkcijas. Su tokiu kuro kiekiu buvo galima nuvažiuoti apie 650 kilometrus kiekvieną mėnesį arba po 30 kilometrų kiekvieną darbo dieną. Atlikęs tyrimą prokuroras taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal pateiktus čekius minėta politikė degalinėse pylėsi neproporcingai didelius degalų kiekius – net iki 100 litrų vienu kartu, nors tiek į lengvojo automobilio kuro baką net netelpa.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras iš tarybos narės D. Lūžienės-Malijonienės prašo išieškoti 8 tūkst. 212 eurų.
Per praėjusią kadenciją šiai politikei buvo kompensuoti 10 tūkst. 672 eurai už kurą bei 65 eurai kanceliarijos išlaidų. Savivaldybės audito metu nustačius, kad D. Lūžienei-Malijonienei buvo nepagrįstai išmokėta 2 tūkst. 391 euras, šią sumą tarybos narė grąžino į rajono biudžetą.
Atlikęs viešojo intereso gynimo tyrimą, prokuroras nustatė, kad D. Lūžienei-Malijonienei už degalus nepagrįstai kompensuota dar daugiau nei 8 tūkst. eurų. Su tokiu kuro kiekiu kas mėnesį buvo galima nuvažiuoti po 2 tūkst. 200 kilometrų arba 111 kilometrų kiekvieną darbo dieną. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad už degalus buvo atsiskaityta keturiomis mokėjimo kortelėmis, degalai pilti kelis kartus per dieną ar kasdien.
Panevėžio apygardos prokuratūra iš tarybos nario V. Maželio prašo išieškoti 750 eurų, kurie jam buvo kompensuoti už degalus.
Tyrimo metu nustatyta, kad V. Maželis tarybos nariu buvo tik 2019 metų balandžio–rugsėjo mėnesiais, t. y. 5 mėnesius, todėl tokio dydžio išlaidos degalams nėra logiškos. Skaičiuojant vidutinėmis kuro sąnaudomis, per mėnesį V. Maželis būtų galėjęs nuvažiuoti po 1 tūkst. 580 kilometrų per mėnesį. Be to, minėtas politikas pateikė kompensacijai kuro čekius, už kuriuos buvo atsiskaityta trimis mokėjimo kortelėmis, kuriomis atsiskaitinėjo ir jo sutuoktinė, tos pačios kadencijos tarybos narė Dalia Maželienė. Politikas taip pat vos kelių dienų skirtumu pylėsi didelius kiekius degalų.
Iš Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nario V. Karpavičiaus prašoma išieškoti 7 tūkst. 816 eurų.
Prokuratūros tyrimo metu nustatyta, kad V. Karpavičiui buvo kompensuoti 7 tūkst. 927 eurai. Nustatyta, kad politikui iš šios sumos nepagrįstai buvo kompensuoti 1 tūkst. 888 eurai už karantino laikotarpiais pirktus degalus. Degalinėse kuras buvo įsigytas kas kelios dienos, arba net kelis kartus per dieną. Būdamas tarybos nariu, V. Karpavičius įsigijo itin didelius kiekius degalų, kuriais kas mėnesį būtų galėjęs nuvažiuoti apie 3 tūkst. 200 kilometrų.
Panevėžio apygardos prokuratūros ieškinyje iš Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narės D. Maželienės prašoma išieškoti 10 tūkst. 496 eurus.
Per 2019–2023 metų kadenciją D. Maželienei buvo kompensuota 11 tūkst. 440 eurų už degalus. Atlikęs tyrimą prokuroras nustatė, kad minėtai politikei nepagrįstai buvo kompensuoti 899 eurai už karantino metu įsigytą kurą. Degalai taip pat buvo įsigyjami dideliais kiekiais ir net tuomet, kai vyko tarybos posėdžiai. Savivaldybei D. Maželienė pateikė čekius, kurie buvo apmokėti aštuoniomis mokėjimo kortelėmis. Iš jų trimis už degalus atsiskaitė bei prašė kompensuoti patirtas išlaidas ir jos sutuoktinis, tos pačios kadencijos tarybos narys V. Maželis. Su tokiu degalų kiekiu, už kurį D. Maželienei buvo kompensuota, ji kas mėnesį galėjo nuvažiuoti apie 2 tūkst. 140 kilometrų.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras iš tarybos narės D. Meškauskienės prašo išieškoti 8 tūkst. 861 eurą.
Išanalizavus surinktą informaciją apie D. Meškauskienės pateiktus savivaldybei dokumentus dėl tarybos narės patirtų išlaidų kompensavimo, nustatyta, kad politikei už kurą buvo kompensuoti 10 tūkst. 482 eurai. Tyrimo metu nustatyta, kad atsiskaitant už degalus asmeninėmis kortelėmis buvo sumokėti tik daugiau nei 2 tūkst. eurų. Atlikto tyrimo duomenimis, per 2019–2023 metų kadenciją politikė pateikė mokėjimo kvitus tiek už dyzelino, tiek už benzino įsigijimą. Politikė už patirtas degalų įsigijimo išlaidas atsiskaitė 14 skirtingų mokėjimo kortelių, o atsiskaitymams naudojo sutuoktinio, vaikų bei vieno iš jų valdomo juridinio asmens korteles. Buvo fiksuoti atvejai, kai degalai įsigyti už Rokiškio rajono savivaldybės ribų, degalai buvo pilami kelis kartus tą pačią dieną arba kasdien.
Savivaldybių lėšų panaudojimo tyrimuose viešąjį interesą ginantys prokurorai vertina, ar pinigų sumos tarybos nariui yra išmokėtos teisėtai, o nustatę teisės aktų pažeidimus – kreipiasi su ieškiniu į teismą dėl konkrečių sumų grąžinimo į biudžetą civilinio proceso tvarka.
Generalinės prokuratūros, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų prokuratūrų viešojo interesi gynimo skyrių prokurorai apylinkių teismams yra pateikę 205 civilinius ieškinius bendrai daugiau nei 2 mln. 209 tūkst. eurų sumai.
Į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę daugiau nei 2 mln. 104 tūkst. eurų.
Šiuo metu atliekami viešojo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus.
Prokuratūros duomenimis, visi teisme išnagrinėti ieškiniai yra tenkinti ir iš atsakovų – buvusios kadencijos tarybos narių – priteista artima ieškiniui suma arba byla baigta taikos sutartimi.
Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuoją praktiką šiose „čekių“ civilinėse bylose, vasario 2 dieną nutartimis atmetus atsakovų (tarybos narių) kasacinius skundus išaiškinta, kad šiose bylose prokurorų ieškiniai tinkamai grindžiami,atsakovas šias neteisėtai gautas išmokas privalo grąžinti savivaldybės administracijai.
Taip pat kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad atsakovui tenka pareiga pagrįsti, kad išmokas jis naudojo pagal paskirtį, t. y. išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, kompensuoti.
Tokiose bylose tarybų nariai pripažįstami neteisėtai praturtėję.
čekiaiSkaidrinamRokiškio rajonas
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