J. Olekas apie santykį su Baltarusija: turėsime surasti kažkokį sugyvenimo santykį su tokiu režimu, koks yra dabar

„Nėra tik juoda ir balta, negali vienam – visko, kitam – nieko. Turėsime surasti kažkokį sugyvenimo santykį su tokiu režimu, kuris yra dabar. Bet turime matyti ir ateitį, kad tos jėgos, kurios atstovauja demokratinėms jėgoms Baltarusijoje, jos irgi turėtų mūsų bendrystę, santykį su mumis“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė J. Olekas.
„Baltarusija yra marga. Šiandien – valdoma autoritarinio režimo, bet kartu gyvuoja ir tos demokratinės jėgos, su kuriomis reikia palaikyti santykius“, – akcentavo jis.
Tiesa, politiko teigimu, Lietuva dėmesį turi skirti demokratinių jėgų Baltarusijoje palaikymui.
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„Baltarusija yra mūsų kaimynai. Mums labai svarbu, kokia bus mūsų ateitis, šiuo metu mums svarbu saugumas, mūsų sienos apsauga, netrikdymas oro balionais mūsų civilinės aviacijos, migrantų stabdymas. Ateityje turime turėti gerus kaimyninius santykius su demokratine Baltarusija“, – sakė parlamento vadovas.
„Mūsų dėmesys, parama demokratinėms Baltarusijos jėgoms, kurios anksčiau ar vėliau bus vedančios Baltarusiją, lyderiaujančios“, – pridūrė jis.
Socialdemokratas Ruslanas Baranovas interviu naujienų portalui „Delfi“ teigė, kad Lietuvai svarbu turėti diplomatinio bendradarbiavimo kanalus su Baltarusija.
ELTA primena, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialusis pasiuntinys Baltarusijai dar kovo mėnesį interviu naujienų portalui lrt.lt pareiškė, jog Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsku užsienio reikalų viceministrų lygmeniu. Be to, pasiuntinys Johnas Coale'as kalbėjo, jog kalio trąšos iš Baltarusijos ir vėl turėtų keliauti per Lietuvą, esą tokiu būdu „joms atsivertų Europa – iki pat Jungtinių Valstijų“.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad dialogas su Baltarusija būtų galimas tik tuomet, jei Baltarusija parodytų realų norą puoselėti kaimyniškus santykius bei nekeltų grėsmių Lietuvai. Kol kas tokių ženklų, anot šalies vadovo, nematyti.
Premjerė Inga Ruginienė naujienų portalui lrt.lt tąsyk nurodė, kad Lietuva svarstytų JAV pasiuntinio pasiūlymą susitikti su Baltarusijos atstovais viceministrų lygmeniu, jei Minskas įvykdytų Vilniaus keliamas sąlygas. Pirmiausia – per sieną neturi skristi kontrabandiniai balionai, antroji sąlyga – visi Baltarusijoje sulaikyti vilkikai turi būti grąžinti be jokių papildomų mokesčių ar finansinių baudų, trečioji – Baltarusija turėtų neleisti per sieną neteisėtų migrantų.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Aliaksandras Lukašenka
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