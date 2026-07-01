J. Olekas įvertino K. Budrio likimą ministro poste: yra ir kitų, kurie galėtų tą darbą atlikti

„Man atrodo, kad galėtų dirbti ir K. Budrys, bet yra ir (kitų – ELTA) žmonių, kurie galėtų tą darbą atlikti – nebūtinai tik jis vienas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ kalbėjo J. Olekas.
„Yra mūsų tęstinė užsienio politika, kurią įgyvendinti reikia atitinkamo žmogaus. K. Budrys, man atrodo, padarė tikrai daug gerų darbų. Gal kai kuriose vietose truputį skyrėsi premjerės ir ministro nuomonės, bet yra Vyriausybės bendra programa, ir ministras turi jai atstovauti“, – pridūrė parlamento vadovas.
Tiesa, galinčiųjų pretenduoti į užsienio reikalų ministro kėdę pavardžių Seimo pirmininkas neįvardijo – sako, kad tai būsimojo premjero bei šalies vadovo atsakomybė.
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„Ne aš turiu pavardę šiandien sakyti – šiandien pavardės yra ministro pirmininko ir prezidento kompetencijoje (…). Tai aš manau, kad palikime jiems, neužbėkime už akių“, – nurodė J. Olekas.
ELTA primena, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, būsimasis premjeras M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą, yra pagrindinis kandidatas ir toliau eiti šias pareigas, tačiau taip pat tikino, jog K. Budrio ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais.
Trečiadienį vyksiančiame Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdyje Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristatys situaciją dėl derybų su Kinija.
Į posėdžio darbotvarkę įtrauktas uždaras klausimas dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine veiklos normalizavimo.
Kęstutis BudrysJuozas OlekasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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