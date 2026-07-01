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K. Budrys apie savo tolesnį likimą poste: artimiausias laikas ir parodys

2026 m. liepos 1 d. 13:36
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Paskirtajam premjerui Mindaugui Sinkevičiui abejojant, ar laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys turėtų tęsti darbą naujojoje Vyriausybėje, pastarasis po pokalbio su socialdemokratų lyderiu atsakymo dėl savo ateities šiose pareigose neturi.
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„Turėjome dalykinį pokalbį ir turbūt viską pakomentuos pats paskirtasis ministras pirmininkas“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė K. Budrys.
„Šitas procesas vyksta savo dinamika, savo tvarka. Pokalbis yra visiškai natūralus kaip su laikinuoju ministru. Vienu ar kitu atveju jis yra reikalingas, daug dalykų vyksta ir vasarą. O kai bus sprendimai, bus matyti. (…) Artimiausias laikas ir parodys. Tęsiu iki liepos 7 d. ar 14 d., kada prisieks nauja Vyriausybė ir nebebūsiu laikinas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, būsimasis premjeras M. Sinkevičius anksčiau sakė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
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Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda jau ne kartą sakė, kad ministras tinkamai atlieka savo darbą, yra pagrindinis kandidatas ir toliau eiti šias pareigas, tačiau taip pat tikino, jog K. Budrio ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio santykių su Kinija normalizavimo, susitarimų su Taivanu įgyvendinimo klausimais.
Trečiadienį vyksiančiame Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdyje Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pristatys situaciją dėl derybų su Kinija.
Į posėdžio darbotvarkę įtrauktas uždaras klausimas dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine veiklos normalizavimo.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Mindaugas Sinkevičius
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