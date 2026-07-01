K. Vaitiekūnas: natūralu, kad į finansų ministrus yra keli kandidatai

„Manau, kad natūralu, kad yra keletas kandidatų. Matomai, paskirtasis premjeras mato mus panašių gebėjimų tęsti darbus. Tai, manau, kad pasirinks tą, kuris artimesnis. Yra kažkokie darbai nuveikti, kažkokie planuojami“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Vis tik laikinasis ministras T. Valio kandidatūros detaliau vertinti nenorėjo.
„Aš jį tikrai ganėtinai mažai pažįstu, kaip jūs sakote, esu matęs, esame kalbėję, buvo pas mus ir į Finansų ministeriją atėjęs su viena savo idėjų, pristatė, aptarėme. Tai kažkokio labai vertinimo neturiu. Matomai, būsimo premjero akyse esame pakankamai lygiaverčiai ir jis pasirinks“, – sakė laikinasis finansų ministras.
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„Kaip mačiau spaudoje, rinksis pagal tai, kas naudingiau Lietuvai. Tai džiugina, kad (turi – ELTA) iš ko rinktis“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ką planuoja pristatyti per trečiadienį planuojamą susitikimą su M. Sinkevičiumi, K. Vaitiekūnas akcentavo, kad tai priklausys nuo pokalbio tėkmės.
„Gal neužbėkime už akių, žiūrėsime, kaip pokalbis eisis. Kaip ir minėjau, yra tų nemažai darbų nuveikta – ir mokestiniai pakeitimai buvo atlikti, kai aš buvau viceministru dar teko prie jų prisidėti, taip pat ir ILTE transformaciją iš Investicijų agentūros į tikrą plėtros banką. Tai tikrai milžiniškas darbas, greitai nuveiktas. Taip pat ir gynybos finansavimas rekordinis pasiektas, ir sėkmingai dabar jau tos lėšos gaunamos iš Europos, kas buvo įstrigę prie praeitos valdžios“, – nuveiktus darbus vardijo laikinasis ministras.
Trečiadienį M. Sinkevičius pripažino svarstantis alternatyvą laikinajam finansų ministrui K. Vaitiekūnui. Pasak jo, šias pareigas galėtų užimti ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) viceministras T. Valys.
Visgi galutinis sprendimas dėl kandidato į finansų ministrus, pasak paskirtojo premjero, bus priimtas po pokalbio su K. Vaitiekūnu.
ELTA primena, kad prezidentas antradienį pasirašė dekretą, kuriuo Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šiai kandidatūrai antradienį pritarė Seimas.
Po šio Seimo sprendimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti Seimui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo socialdemokratų, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos pasidalino ministerijų kuravimą.
Demokratams priskirtos Energetikos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijos. Jungtinė „valstiečių“ frakcija išlaikys vadovavimą Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms. Socialdemokratai deleguos ministrus į likusias ministerijas.
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