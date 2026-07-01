„Aš esu meno istorikas ir visada esu už tai, kad mes skatintume kritinį mąstymą. Skulptūrų nukėlimai, kurie kelia labai dviprasmius ir didelius susipriešinimus visuomenėje, visų pirma turėtų įvykti didžioji diskusija. Salomėja Nėris yra viena iš labiausiai diskutuotinų asmenybių, susilaukianti kontroversiškiausių meno istorikų, kritikų ir istorikų komentarų“, – žurnalistams po susitikimo su šalies vadovu teigė L. Alsys.
„Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti, ar kelti, ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas. Vis tik, aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą ir jos meninius aspektus (plastiką, skulptūrą), nuo pačios asmenybės“, – akcentavo jis.
Tiesa, kandidatas į ministrus tikino, kad reikėtų atrasti formą, kaip visuomenei perteikti poetės kontroversiškumą.
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„Tačiau surasti formą ir pasakyti, kodėl kritikuojame vieną ar kitą konkrečią asmenybę, suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris nežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūris į patį žmogų, jo poelgius ir kodėl mes pasiliekame ar nepasiliekame to priminimo“, – sakė L. Alsys.
Kaip skelbta, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) pateikė apeliaciją dėl Regionų administracinio teismo sprendimo nenukelti sostinės centre stovinčio paminklo poetei Salomėjai Nėriai. Gegužės pabaigoje Regionų administracinis teismas Vilniuje panaikino LGGRTC sprendimą nukelti sostinės centre esantį S. Nėries paminklą.
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Prieš kelerius metus vadinamoji desovietizacijos komisija priėmė išvadą sostinėje esantį S. Nėries paminklą perkelti į muziejų.
Nors tokią išvadą kritikavę visuomenininkai ir literatūrologai nurodė, kad komisijos teiginiai, esą paminklas yra ideologinis, o pati poetė neturėjo sąsajų su Vilniumi, yra per menki, Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisija ketina pradėti diskusijas, kuriam muziejui galėtų būti perleistas nukeltas paminklas.
Poetė S. Nėris visuomenėje vertinama nevienareikšmiškai dėl komunizmo totalitarinės santvarkos propagavimo. Okupacijos metais poetė su delegacija vyko į Maskvą prašyti, jog Lietuva po būtų priimta į Sovietų Sąjungą.
Lukas AlsysKultūros ministerijaSalomėja Nėris
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