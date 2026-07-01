Šalies vadovo ir kandidato į ministrus susitikimas, kaip nurodoma G. Nausėdos darbotvarkėje, numatytas 16:30 val.
2024 m. iš Varėnos rajono kilęs 31-erių M. Katelynas į Seimą pateko su socialdemokratais, laimėjęs Dzūkijos vienmandatėje apygardoje. Antrame rinkimų ture jis įveikė liberalą Juozą Baublį. Vėliau įstojo ir į pačią Lietuvos socialdemokratų partiją. Anksčiau, 2020–2022 m., priklausė Nacionaliniam susivienijimui.
M. Katelynas yra įgijęs chemijos bakalauro, magistro išsilavinimą Vilniaus universitete bei studijavęs, bet nebaigęs biochemijos doktorantūros studijų. Šiuo metu jis darbuojasi Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, užima pirmininko pavaduotojo pareigas.
M. Sinkevičiaus „skeletai spintoje“: faktai ar politinė kova?
Kontroversijų viešojoje erdvėje yra sukėlęs 2021 m. M. Katelyno paskelbtas, bet vėliau ištrintas įrašas, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo palyginti su Baltarusijos „OMON“.
Kaip skelbė Delfi, tais metais centrinė valdžia nusprendė įkurdinti neteisėtai sieną kirtusius migrantus Rūdninkų poligone. Tai nepatiko vietiniams gyventojams, kurie protestuodami bandė užtverti įvažiavimą į poligoną, todėl policijos ir Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai protestuotojus nuo kelio traukė jėga.
Būtent remdamasis šiuo epizodu M. Katelynas feisbuke kėlė klausimą, kuo Lietuvos pareigūnai skiriasi nuo „OMON“.
Trečiadienį ryte su prezidentu jau susitiko demokratų į žemės ūkio ministrus deleguotas Kęstutis Mažeika, popiet – ir M. Sinkevičiaus į kultūros ministrus kandidatu pateiktas dabartinis ministerijos kancleris Lukas Alsys.
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Jau akivaizdu, kad paskirtasis premjeras nori keisti kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių.
Kaip trečiadienį ryte skelbė Lrytas, vėlų antradienio vakarą M. Sinkevičius Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdyje bendražygiams pristatė viziją, kaip matytų savo būsimą Ministrų kabinetą.
Po daugiau nei dvi valandas trukusių diskusijų jokia vieša žinia neišėjo – dėl kai kurių planuojamų pakeitimų sulaukęs nemažai kritikos, ypač iš partijos garbės pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės, paskirtasis premjeras saviškių paprašė pauzės iki trečiadienio.
Kol kas viešai M. Sinkevičius trečiadienį ryte patvirtino tik dėl L. Alsio kandidatūros teikimo, dėl kitų ministerijų sakė dar turintis dvejonių, nes yra nusimatęs ne vieną kandidatą. Ką iš tiesų jis nusprendė ir kas teikiama į ministrus, žiniasklaida dabar sužino iš prezidento darbotvarkės.
Kaip skelbė Lrytas, remdamasis šaltiniais, M. Sinkevičius būsimoje Vyriausybėje norėtų keisti daugiau nei pusę, tai yra aštuonis ministrus.
Trys keičiasi dėl natūralių koalicijos partnerių kaitos aplinkybių. Demokratai į jiems atitekusias Energetikos, Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijas siūlo Luko Savicko, K. Mažeikos ir Lino Kukuraičio kandidatūras. Jie keis nepartinius Žygimantą Vaičiūną, Mariją Jakubauskienę ir „aušriečių“ deleguotą Andrių Palionį.
Kaip portalui Lrytas tvirtino keli LSDP prezidiumo posėdyje dalyvavę socialdemokratai, ganėtinai rimtus perstumdymus M. Sinkevičius siekia atlikti tarp savų.
Paskirtasis premjeras socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailskienę siūlo keisti premjerės pareigas paliekančia Inga Ruginiene, kaip jau minėta, kultūros ministrę V. Aleknavičienę – ministerijos kancleriu L. Alsiu, o vidaus reikalų ministrą V. Kondratovičių – M. Katelynu.
Anot šaltinių, dėl Kultūros ministerijos bendražygiams kilo bene daugiausia abejonių, kokia nauda iš tokios rokiruotės. Kaip karštos bulvės pirmyn atgal V. Aleknavičienės paprašė nemėtyti ir V. Blinkevičiūtė.
Į aplinkos ministro poziciją, kurią iki šiol užima „aušriečių“ deleguotas Kastytis Žuromskas, socialdemokratų pirmininkas nori siūlyti Seimo nario Audriaus Radvilavičiaus kandidatūrą.
„Tikrai neslėpsiu, kad viena iš tų pavardžių yra A. Radvilavičiaus pavardė, tai buvo anonsuota ir nereikia nuo to bėgti sakant, kad tikrai ne. Bet yra ir keletas kitų pavardžių, tai kol kas galutinio atsakymo čia irgi nėra“, – trečiadienį nurodė M. Sinkevičius.
Paskutinę akimirką M. Sinkevičius rado, kuo norėtų pakeisti ir finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną. Valstybės biudžeto dėlionę socialdemokratų pirmininkas sieks patikėti į gana netikėto – dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio – rankas.
Ši kandidatūra nustebino ir pačius „socdemus“. Šaltinių teigimu, daliai bičiulių kilo klausimas, ar toks perstumdymas iš tiesų reikalingas.
„Svarstau du variantus – tai yra tiesiog svarstymo momentas, kuris galėtų būti geresnis. Ne priešpastatant, kad kažkuris netinkamas, nesusitvarko. Abu susitvarko, vienas Užsienio reikalų baruose, kitas Finansų. Bet, žinote, įprastai premjeras pasirenka savo finansų ministrą“, – sakė paskirtasis premjeras.
„Gintautas Paluckas dirbo su Rimantu Šadžiumi, I. Ruginienė su K. Vaitiekūnu. Aš sprendžiu, ar toliau tęsti su K. Vaitiekūnu, ar, galbūt, pasirinkti kitą asmenį“, – pridūrė jis.
Pareigas bent jau kol kas išsaugos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Panašu, kad prezidentui pavyko išlaikyti savo buvusį patarėją, bet neatmetama, jog tik trumpam – užkulisiuose kalbama, kad M. Sinkevičius gali siekti išlaukti, kol G. Nausėda patvirtins jo kabinetą, o tik tuomet rasti priežastį patraukti ministrą. Į šią kėdę M. Sinkevičius siekia pasodinti Deividą Matulionį.
Į tas pačias pareigas M. Sinkevičius dar kartą teiks krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės bei susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūras.
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaikys iki šiol valdytas Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas, į kurias vėl bus teikiamos Ritos Tamašunienės ir Edvino Grikšo kandidatūros.
Po parlamento pritarimo M. Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Martynas KatelynasGitanas NausėdaMindaugas Sinkevičius
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