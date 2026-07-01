M. Sinkevičius teikia L. Alsio kandidatūrą į kultūros ministrus

„Aš pateikiau L. Alsio kandidatūrą, šiuo metu L. Alsys eina Kultūros ministerijos kanclerio pareigas. Aš jį norėčiau matyti savo komandoje kaip ministrą, tai tą tikrai padariau“, – trečiadienį žurnalistams teigė M. Sinkevičius.
„Vakar turėjome politinę tam tikrą diskusiją, pakankamai plačią ir tikrai atvirą. Ir šiandieną noriu ir keliu sau tikslą finalizuoti visas pavardes“, – patikino naująją Vyriausybę formuojantis politikas.
Alternatyva K. Vaitiekūnui – URM viceministras T. Valys
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M. Sinkevičius pripažįsta turintis alternatyvą ir laikinajam finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui. Pasak jo, šias pareigas galėtų užimti ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) viceministras Taurimas Valys.
„Svarstau du variantus – tai yra tiesiog svarstymo momentas, kuris galėtų būti geresnis. Ne priešpastatant, kad kažkuris netinkamas, nesusitvarko. Abu susitvarko, vienas URM baruose, kitas Finansų. Bet, žinote, įprastai premjeras pasirenka savo finansų ministrą“, – sakė paskirtasis premjeras.
„G. Paluckas dirbo su Rimantu Šadžiumi, I. Ruginienė su K. Vaitiekūnu. Aš sprendžiu, ar toliau tęsti su K. Vaitiekūnu, ar galbūt pasirinkti kitą asmenį“, – pridūrė jis.
Naująją Vyriausybę formuojantis politikas teigia trečiadienį dar ketinantis susitikti su šiuo metu finansų ministro pareigas laikinai einančiu K. Vaitiekūnu.
„Su finansų ministru mes šiandieną po pietų, tikiuosi, susitiksime ir svarstysime. Yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva. Reikės pasverti, kuris variantas yra palankesnis ir geresnis valstybei“, – paaiškino jis.
Svarsto dėl tolesnio V. Kondratovičiaus darbo VRM
M. Sinkevičius taip pat pripažįsta vis dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus ateities. Vis tik politikas tikina su partijos vicepirmininku Martynu Katelynu, kuris viešoje erdvėje įvardijamas kaip galima alternatyva V. Kondratovičiui, kol kas kalbėjęs tik telefonu.
„Irgi apsvarstymuose. Su ponu V. Kondratovičiumi esu susitikęs, su ponu M. Katelynu esu tik bendravęs telefonu, kol kas svarstymai tebevyksta, bet sprendimų dar nėra“, – informavo jis.
Mindaugas SinkevičiusVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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