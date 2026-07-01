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Meras M. Sinkevičius išėjo atostogų: nori išvengti interesų painiojimo elementų

2026 m. liepos 1 d. 10:38
Paskirtasis premjeras, bet kartu ir Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius sako, kad savivaldybėje išėjo atostogų. Anot jo, kad neiškiltų klausimų ir nebūtų skundų, jog būdamas meru rūpinasi kitais dalykais.
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„Atostogausiu turbūt šią savaitę tai tikrai. Kitą savaitę – matysime pagal poreikį, bet greičiausiai gali būti, kad neiškiltų čia viešų ir privačių interesų painiojimo elementų, skundų ir visų kitų dalykų. Aš tiesiog nenoriu įsivelti į situaciją, kad aš esu kažkur parlamente, bet esu meras darbo laiku ir tada tikrai kažkas galės paklausti, kodėl taip yra ir kodėl mokesčių mokėtojai moka man algą kaip merui, o aš veikiu ne visai kaip meras“, – trečiadienį Jonavoje žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Seimui turi pristatyti Vyriausybės programą
M. Sinkevičius premjeru paskirtas antradienį. Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo, būsimasis premjeras turi pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
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